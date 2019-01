Vojna Plekanca s Vondráčkovou neutícha: Pokazená vianočná dovolenka a zabavené pasy!

Ani sviatky radosti a pokoja nenastolili mier medzi rozvádzajúcimi sa manželmi.

Podľa českej speváčky Lucie Vondráčkovej totiž na ňu hokejista Tomáš Plekanec podal žalobu, na základe ktorej nemohla ísť na Vianoce do exotiky, ako plánovala. Ako píše Blesk.cz, ich spoločným synom mali byť odobrané pasy a ona musela zájazd na Kubu zrušiť. ,,Sme s chlapcami spolu v zasneženom Montreale a každý večer si predstavujeme, ako by bolo na Kube,“ posťažovala sa pre Top Star na Prime.

,,Otcovi chlapcov som niekoľkokrát ponúkala, nech príde na Vianoce a on hovoril, že nemá čas. Po piatom opýtaní som usúdila, že nepríde a kúpila zájazd na Kubu. Otecko si to potom na súde rozmyslel, že príde, tak sme to museli zrušiť,“ tvrdí Vondráčková. Plekanec mal za deťmi nakoniec prísť aj s mamou a novou priateľkou, tenistkou Luciou Šafářovou.

Jeho stále zákonitá manželka má naňho poriadne ťažké srdce. ,,Teraz do Česka ani ísť nemôžem, pretože som bola obvinená svojím mužom a chlapcom boli zobraté pasy. Nemôžem opustiť Kanadu,“ hovorí Vondráčková, ktorá by si mala v domovine prebrať zlatú platňu za nový album.