Dare Rolins praskli nervy: Rozchod bol aj kvôli dieťaťu! Prečo nechcela s Rytmusom otehotnieť?

Pravda vyplávala na povrch! Rok po rozchode speváčky Dary Rolins (46) a rapera Patrika Rytmusa Vrbovského (41) sa verejnosť dozvedá skutočný dôvod ich nečakaného kroku.

Pôvodné reči o vyprchanej láske a odcudzení sŕdc zmietla zo stola samotná muzikantka, a to len pár dní po tom, čo jej ex so svojou snúbenicou Jasminou Alagič (29) svetu vykričali, že spolu čakajú dieťatko. Blondínka neudržala svoje emócie na uzde a po rýpavom komentári od istej fanúšičky na sociálnej sieti povedala na plné ústa, kde bol pes zakopaný!

Okolo tradičnej trojice Rolins - Rytmus - Alagič je opäť rušno. Postarala sa o to Dara, na ktorú sa upierali zraky, ako zareaguje na správu roka, že Rytmus bude otcom. Blondínka je totiž známa vešaním fotiek a komentárov na instagram, v ktorých neraz komentovala dianie okolo svojho bývalého frajera. Novinku zo Štedrého dňa však ignorovala a namiesto slov smerom k ex sa chválila len dcérou Lolou a citátmi.

„Čo je tvoje, si ťa nájde,“ napísala Rolins, ktorú si téma Jasmininho tehotenstva aj tak našla. „Dara, karma je zdarma. Mala si to vedieť skôr, že Rytmus bude chcieť mať dieťa. Už je neskoro teraz plakať,“ začal vyrývať neprajník v reakcii na muzikantkin status. A pre ňu to bola voda na mlyn, ktorá spustila hotové cunami!

„A je to tu zas! Prečo máte vy ľudia nekončiacu potrebu dávať každú moju myšlienku, fotku, pohľad, reakciu do súvislosti s ním? To vám skutočne nenapadlo, že jeden z dôvodov nášho rozchodu bol práve fakt, že s ním dieťa nechcem?“ rozohnila sa Dara, ktorá zároveň prezradila skutočný dôvod kopačiek. Vyvolala tým však ďalšiu prestrelku. „Ty si s ním dieťa ne­chcela? Tak prečo si v priebehu tých rokov niekoľkokrát opakovala, že sa bábätku potešíte, že tomu dávaš voľný priebeh, a keď príde tehotenstvo, budeš rada, keď vás Boh obdaruje,“ šplechla speváčke do očí ďalšia diskutujúca.

Rolins kontrovala. „Veď už stačí, doprajte mne aj jemu súkromie, pokoj a šťastie, ktoré si obaja zaslúžime. Nemáš pocit, že sa aj ty vŕtaš vo veciach, do ktorých ti nič nie je? Nerozumieš im, netýkajú sa ťa, nevidíš do nich. Existuje limit, rešpekt, slušnosť. Už stačí, vykašli sa na rady, kámo,“ zúrila blondínka.

Na bode mrazu

Škriepku vo virtuálnom svete uzavrela so zrnkom múdrosti na jazyku. „Keď niekoho prestaneš milovať, súvisí s tým aj fakt, že s ním už nechceš dieťa. A tak si poviete, že pôjdete obaja vlastnou cestou,“ uviedla hudobníčka, ktorá si pred dvomi mesiacmi prečítala drsné slová aj od Rytmusa.

„Dara, načo je toto dobré? Moc ťa prosím, nechaj nás už žiť s Jasminou našu lásku,“ žobronil Patrik v reakcii na zmazanie niekdajšej pesničky pre Rolins, čo ju vtedy rozcítilo. „Aj keď som si myslela, že zostaneme dosť dobrými priateľmi, pretože tak sme sa i rozišli, náš vzťah je teraz na bode mrazu. Je to stav, ktorý prirodzene nastal. Nijako ma to netrápi. Hlavu zvesenú v dlaniach skutočne nemám,“ vyhlásila nedávno speváčka pre TV Prima. Vrbovský o svojej ex mlčí.