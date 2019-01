Nečakaný zvrat v prípade rozvodu markizáckeho šéfkuchára: Záhumenský otočil, zas je všetko inak!

Ako z bláznivej telenovely! Manželstvo známeho šéfkuchára z kulinárskej šou MasterChef Martina Záhumenského (37) sa malo podľa jeho prvých vyhlásení skončiť rozvodom.

Okolo jeho vzťahu so Zdenkou Jakešovou (33) sa následne vynorilo množstvo nejasností a šokujúcich informácií. Zdá sa, že ani v tomto prípade sa kaša neje taká horúca, ako sa z nej viac-menej iba kde-tu parí. Záhumenský totiž na sociálnej sieti informoval, že so Zdenkou to napriek všetkému budú spolu ťahať aj ďalej! Dianie okolo šéfkuchára Záhumenského a jeho manželky Zdenky by azda nevzniklo ani z pera ostrieľaných tvorcov juhoamerických „mydlových opier“.

Vyzerá to totiž tak, že slovami istého klasika rozvod v ich prípade napokon bude iný, bude to manželstvo. Na Vianoce to oznámil samotný kráľ hrncov a pokrievok. „V neposlednom rade ďakujem mojej žene Zdenke Záhumenskej. Prežili sme jeden neuveriteľný rok či už v pracovnom poňatí, alebo v súkromnom. Si neuveriteľne silná žena plná lásky,“ napísal zamilovaný kulinár v emotívnom príspevku na sociálnej sieti.

Dvojica pôvodné plány, že pôjde od seba, hodila za hlavu a má pred sebou už len čistý stôl. „Verím, že nás táto malá kríza posunie vpred a budeme spolu silnejší ako nikdy predtým. Niekedy musíme spadnúť, aby sme vyšli ešte vyššie,“ dodala hviezda markizáckej šou MasterChef a vyznanie zakončila srdiečkom. To museli hrdličky, ktoré sa zosobášili vlani v júni, lepiť odušu.

Novopečená pani Záhumenská bola totiž podľa dokumentu, ktorý má Nový Čas k dispozícii, v čase konania luxusnej svadby za prítomnosti mnohých známych tvárí vydatou osobou. Tento fakt rozzúril Jakešovej prvého manžela Martina Szapua, ktorý jej doteraz nevie prísť na meno a počastoval ju prívlastkom zlatokopka.