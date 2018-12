Po rozchode Záhumenského s manželkou vyplávali na povrch pikantné tajomstvá: Čo o nich vie Linda z VyVolených?!

Telenovela, ktorá nemá konca! Pred pár mesiacmi by si nikto nepomyslel, že manželstvo známeho šéfkuchára z kulinárskej šou MasterChef Martina Záhumenského (37) sa skončí prepieraním špinavej bielizne pred celým národom.

Jeho vzťah so Zdenkou Jakešovou (33) je totiž poriadne pikantný vďaka úradným dokumentom, ktoré vypovedajú o minulosti novopečenej pani „Záhumenskej“. Známy kuchár popri problémoch vo vlastnej domácnosti vedie ostrú vojnu aj s jej exmanželom Martinom Szapuom (39). Do milostného trojuholníka však vstupuje víťazka reality šou VyVolení Linda Drevenková (35), ktorá sa v náručí Jakešovej ex ohrievala šesť rokov.

Ak by sa známy televízny šéfkuchár niekedy rozhodol napísať o svojom stroskotanom vzťahu knihu, bol by to zrejme bestseller. Jeho manželstvo so Zdenkou Jakešovou, ktoré sa začalo v júni tohto roka pompéznou hostinou, totiž pripomína skôr pikantnú a zamotanú telenovelu ako rozprávku so šťastným koncom. Otvoriť galériu Záhumenský so svojou manželkou vyzerali na fotkách ako dokonalý pár. Zdroj: Instagram/ Ivana Butalová photographer

Ako totiž vysvitlo, jeho žena bola podľa dokumentu, ktorý má Nový Čas k dispozícii, v čase konania luxusnej svadby za prítomnosti mnohých známych tvárí vydatou paňou. Tento fakt rozzúril Jakešovej exmanžela Martina Szapua, ktorý jej nevie prísť na meno a častuje ju nelichotivými prívlastkami. „V mojich očiach je jedna z najúspešnejších zlatokopiek na Slovensku,“ vyjadril sa s tým, že majú medzi sebou ešte nedoriešené veci vzhľadom na podnikanie, ktoré, ako sa zdá, skončia pred súdom.

Známa firma

Szapu nie je na Slovensku neznámou firmou, keďže sa jeho meno objavilo v médiách už pred pár rokmi, v spojitosti s víťazkou prvej série VyVolených Lindou Drevenkovou. Tá s ním podľa našich informácií tvorila pár dlhých šesť rokov a práve manželka Záhumenského Zdenka mala jej vzťahu so Szapuom urobiť koniec. Otvoriť galériu Drevenková randila s Martinom šesť rokov. Zdroj: ams

„S Martinom sme spolu začali chodiť hneď, ako som vyšla z vily. Potom sa medzi nás zaplietla táto osoba a vzala mi ho. Bola recepčná v hoteli, kam chodil môj vtedajší priateľ do sauny. Vyhlasovala, že si Martina uloví, lebo má veľa peňazí, a aj sa jej to nakoniec podarilo. Po našom rozchode sa dokonca vozila v mojom aute a spávala v mojich perinách, keď som ešte u neho mala všetky svoje veci,“ rozrozprávala sa hviezdička reality šou, ktorá Jakešovej rovnako nevie prísť na meno a vo svojich vyjadreniach poriadne pritvrdila: „Prišla s holou riťou, mňa vytlačila zo vzťahu a hneď sa k nemu nasťahovala. Nemala absolútne nič a pri Martinovi sa len zviezla. Je to dobre známa zlatokopka.“

Linda si však do úst zobrala aj známeho šéfkuchára, pre ktorého nechala len krátky odkaz. „Chudák ten nový, nech si dá pozor, lebo príde lepší a čarovným prútikom spraví to isté, vymení ho,“ uzavrela Linda, pre ktorú je to však už uzavretá kapitola jej života. Nový Čas sa obrátil aj na Jakešovú, tá však do uzávierky nereagovala.