Lavína zmien sa valí na Trnavu: Spartak môže prísť o celú základnú zostavu

Zemetrasenie vo vedení klubu odtrhlo lavínu zmien. Vo futbalovom Spartaku Trnava nemusí ostať kameň na kameni. Náhly odchod majiteľa, prezidenta, generálneho manažéra i trénera uvrhol slovenského majstra do krízového režimu.

Pre úsporné finančné opatrenia utekajú po funkcionároch z kabíny aj hráči. V priebehu januárového prestupového obdobia môže z malého Ríma zmiznúť kompletná základná zostava „bílych andelov“.

Návrat skúseného útočníka Marka Bakoša do Viktorie Plzeň bol po skončení polročného hosťovania plánovaný. Prestupy dvoch stabilných opôr kádra Martina Tótha a kapitána Lukáša Greššáka si však už vynútila nová situácia. Obaja sa upísali klubu Zaglebie Sosnowiec, ktorý je na chvoste poľskej Ekstraklasy. Trnavu opúšťa aj ofenzívny stredopoliar Erik Jirka. Už v septembri sa dohodol na prestupe do CZ Belehrad.

Pod rozpad trnavskej kabíny sa zrejme podpíše aj jeden z ťahúňov mužstva Erik Grendel. Prišiel vlani v lete z poľského Zabrze a so Spartakom si zahral už tretíkrát v kariére skupinu Európskej ligy. Nečakané zmeny v manažmente vníma ako demotivujúce. „Prežili sme dobrý polrok. Verím, že si nájdeme dobré angažmány. Vždy chcem hrať o najvyššie priečky. Fungovať v krízovom režime, to nie je nič pre mňa. Nechcem hrať o záchranu. To ma nebaví,“ vyhlásil.

Zajačie úmysly má aj brankár Martin Chudý. Po odchode Martina Vantrubu do Slavie Praha sa stal rýchlo jednotkou medzi žrďami. Spoľahlivý brankár s dobrým reflexom viackrát podržal slovenského majstra najmä na medzinárodnej scéne. Aj jeho však rošády v klube môžu vyhnať preč. „Cítim, že zápasy v Európskej lige mi celkom vyšli, a preto by som sa rád niekam posunul. Ak príde zaujímavá ponuka pre mňa alebo klub, prestupu by som sa nebránil,“ priznal Chudý.

Neistý je osud talentovaného Mateja Oravca, ktorému vyprší v posledný januárový deň zmluva.Exodus hráčov pocíti Trnava najviac v stredovej formácii. Čech Jakub Rada prejavil záujem z klubu odísť, jeho krajan Jiří Kulhánek sa vracia z hosťovania do Sparty Praha. Cesta do materského klubu asi čaká aj Patryka Maleckiho, ktorého Spartaku zapožičala Wisla Krakov. Domov do Iránu sa už vrátil útočník Ali Ghorbani. Obhajca titulu v zime nikoho nekúpi. Do kádra chce zabudovať viacerých dorastencov.