Bokroša mrzí prehra s Ruskom: Slovenský tréner priznáva, že vývoj zápasu bol deprimujúci

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov podľahli vo štvrťfinálovom dueli Rusku vysoko 3:8 a na šampionáte obsadili konečné 8. miesto.

Prinášame vám názory hlavného trénera Ernesta Bokroša, kapitána tímu Martina Fehérváryho a ruského obrancu Dmitrijiho Samorukova na tento zápas.

Hlasy (zdroj: hockeyslovakia.sk, iihf.com):

Ernest Bokroš (hlavný tréner SR "20"): "V prvom rade musím povedať, že nás veľmi mrzí táto prehra. Dva dni sme sa na štvrťfinále pripravovali, žiaľ, začiatok zápasu sme nezachytili. Z prvých šiestich striel sme dostali tri góly, z prvých desiatich štyri. Musím ale priznať, že sme v obrannej tretine po defenzívnej stránke trochu zlyhali a to veľmi poznačilo našu hru počas celého zápasu. Myslím si, že to poznamenalo aj celkový výkon viacerých hráčov, vinou čoho sme neboli schopní dať kontaktný gól. Druhá tretina sa skončila 0:3, čo už bolo pre nás všetkých veľmi deprimujúce. Stále sme však nabádali chlapcov, aby sme hrali za seba a aspoň poslednú tretinu sme vyhrali 3:1."

Martin Fehérváry (kapitán tímu SR "20" a autor gólu): "Nezačali sme dobre. Urobili sme priveľa chýb v našej obrannej tretine a ak sa to stane proti korčuliarsky skvelému tímu Ruska, potom je to ťažké. Áno, dali sme tri góly v poslednej tretine, ale tak sme mali hrať od začiatku. Mali sme uhrať lepší výsledok, ako dostať osmičku... Snažili sme sa zlepšovať v každom zápase, ale teraz je to také, aké to je."

Dmitrij Samorukov (obranca Ruska "20"): "Chceli sme dobre vstúpiť do zápasu a to sa nám aj podarilo. Rýchlo sme strelili niekoľko gólov a uľavilo sa nám. Videli sme, ako predtým prehrali Švédi, preto sme si dali pozor. Treba byť neustále koncentrovaný a hrať dobre, lebo každý môže zvíťaziť. Teraz sa cítíme ako veľká rodina. Stále sa snažíme hrať lepšie a lepšie. Na tento zápas však musíme rýchlo zabudnúť a pripraviť sa na Američanov."