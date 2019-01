Silné slová Slovákov pred štvrťfinále s Ruskom: TOTO im chcú urobiť!

Slovenskí hokejisti do 20 rokov chcú vo štvrťfinále MS tejto vekovej kategórie vrátiť Rusku prehru zo šampionátu spred dvoch rokov.

Slovenská osemnástka vtedy v dueli o účasť medzi najlepšími štyrmi mužstvami podľahla 2:3 po predĺžení. Vo Vancouveri chcú proti neočakávanému súperovi urobiť pre postup maximum. Hokejová verejnosť aj tréner Ernest Bokroš favorizovali na víťazstvo v A-skupine Kanadu. Domáci hráči však v stretnutí proti Rusku podľahli 1:2 a športový osud tak Slovákom určil za štvrťfinálového súpera Rusov. "Ich som si želal, hoci v súboji s nami sú veľký favorit. Ale ak už som si mal vybrať medzi nimi a Kanadou, tak radšej Rusov. Proti zámorským tímom sa nám hralo vždy ťažšie, ruská škola nám je bližšia. Máme za sebou nejaké prípravné zápasy a aj s duelmi na MS sme hrali komplet so svetovou špičkou. Chýbali nám iba Rusi, takže doplnia mozaiku. Urobíme pre postup maximum," povedal Bokroš.

Slováci hrali zápasy v B-skupine vo Victorii, na vyraďovačku sa museli sťahovať do Vancouveru. "Bola to únavná cesta, skoro sme vstávali. Ale v Rogers Aréne sme už potrénovali, takže by to malo byť dobré," uviedol útočník Jozef Baláž, ktorý túži so spoluhráčmi vrátiť Rusom prehru spred dvoch rokov: "Zápas Rusko - Kanada som pozeral s chalanmi v izbe. Máme im čo vracať z MS 18 a určite im to chceme odplatiť. Atmosféra je veľmi dobrá a sme pripravení. Dáme do toho všetko, chceme vyhrať. Pomstiť prehru na MS 20 je ešte lepší pocit ako na MS 18."

Rusov si za súpera želal aj Adam Liška, najproduktívnejší hráč Slovenska na MS so štyrmi bodmi: "Hrajú európsky hokej, čo môže byť rozhodujúce." Recept na súpera Liška skúmal už počas jeho posledného zápasu v skupine proti Kanade: "Výborne plnili taktiku, boli silní v obrane a efektívni. Chalani vedia, že nás čaká najdôležitejší zápas turnaja. Nič iné ako víťazstvo si nepripúšťame."