Veštkyňa Zana predpovedá veľké zmeny: Rozhodujúce prezidentské voľby a veľká kríza?!

Čo nás čaká v roku 2019 ako krajinu? Kam sa posunie Slovensko? A čo sa bude diať vo svete? Aj na to sa pozrela veštkyňa Zana.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ľudia sú roztrpčení z diania v našej krajine a čoraz častejšie sa domáhajú zmien, ktoré by im priniesli spokojnú a šťastnú budúcnosť. Rok 2019 má z numerologického hľadiska vibrácie číslice 3. Trojka vyjadruje energiu, porozumenie, optimizmus a radosť. Má potenciál nezávislosti, slobody a schopnosti postarať sa o to, čo je slabšie, odstrániť to, čo je prehnité, a dať zmysel tomu, čo človeku uniká. No, samozrejme, nesie v sebe aj negatívne vibrácie a ak sa prejavia, môžu na ľudí a krajinu vplývať, pretože medzi ne patrí napríklad klamstvo, beznádej, bolesť a bieda.

Zásadnou otázkou pre rok 2019 je - akým smerom sa budeme v nasledujúcich mesiacoch uberať? Pôjdeme v ústrety spokojnosti a prosperite? Alebo budeme stagnovať na úrovni klamstva a beznádeje?

Voľby prezidenta

V minulom roku otriasla Slovenskom brutálna a chladnokrvná vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho priateľky Martiny Kušnírovej († 27). Medzi ľuďmi čoraz častejšie vibruje otázka, či v tomto tragickom prípade vyriekne spravodlivosť v roku 2019 svoj verdikt, alebo sa celá záležitosť bude vliecť ešte dlhé roky. Napriek doterajšej práci, vyšetrovaniu a vyhodnoteniam polície je však veľmi nepravdepodobné, aby sme sa dočkali relevantného súdu a odsúdenia objednávateľov, ale i vykonávateľov beštiálnej dvojnásobnej vraždy.

Čakajú nás azda najvýznamnejšie prezidentské voľby za posledné desaťročie. Je mimoriadne dôležité, aby sme si zvolili prezidenta, ktorý nielenže bude reprezentovať Slovensko vo svete, ale sa aj dôrazne postaví za práva a každodenné životy obyčajných ľudí. Prezidentské voľby budú pre Slovensko významným míľnikom. A je len samozrejmé, že zvolenie nového prezidenta zamieša karty aj vo vláde, ktorá len tak-tak vydrží, pričom nový prezident vyvolá zároveň nutnosť zásadných zmien v parlamente. Paradoxne, práve v týchto okamihoch sa jednotliví politici a takmer všetky politické strany budú vedieť rozumne dohodnúť a nájsť také riešenia, ktoré si v konečnom dôsledku nevynútia zostavenie novej vlády.

Vplyv Venuše

Od januára do konca apríla 2019 sa prehĺbi sociálna neistota, veľkú záťaž na psychiku ľudí bude vyvolávať nutnosť postarať sa o to, aby mali najmä rodiny s deťmi dostatok financií na zvládnutie bežných výdavkov. Zvýšia sa ceny potravín, ale tiež energií a bude čoraz ťažšie zosúladiť príjmy a výdavky tak, aby sa ľudia nezadlžovali. S veľkou pravdepodobnosťou je pred nami veľká finančná kríza, ktorá je prepojená na celú Európu. Druhá a tretia dekáda roka 2019 bude frustrujúca, mnohí sa dostanú do stavu neschopnosti splácať svoje hypotéky a mnohí prídu o strechu nad hlavou.

Koncom mája sa k ťažkostiam bežného života pridajú výkyvy počasia. Neprimerane vysoké teploty budú striedať chladné dni s prevahou záplav. Paradoxom je, že hoci sa trvale budú zvyšovať počas celého roka 2019 ceny nehnuteľností, v auguste, septembri a októbri zaznamená realitný trh najväčší boom.

Celkovo to vyzerá tak, že nasledujúci rok bude mať zložitý priebeh s neistotou, ktorá bude zrkadlom myslenia a konania ľudí. Ale od polovice júna bude vládnuť veľkorysá a láskavá Venuša, ktorej bude sekundovať múdry a rozvážny Jupiter. Kombinácia je to takmer dokonalá a neskutočne pozitívna. A pod jej vplyvom je tu možnosť, že sa na seba a druhých konečne pozrieme novým pohľadom. Že prestane byť prioritou získavanie peňazí, že sa prestaneme hnať za majetkami a zabezpečením. Že si začneme všímať problémy iných a namiesto bezohľadnosti im dáme pochopenie a lásku.

Svet

Rok 2019 bude ťažký nielen pre Slovensko, ale i pre svet. Celosvetová hospodárska neistota zvýši tlak na jednotlivé štáty, rozpory medzi východnými a západnými krajinami sa zväčšia. Nevhodné rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa vyprovokujú k činom Áziu a krajiny Blízkeho východu. Konflikty podfarbené zbraňami sú mimoriadne reálne, a keďže sa budú odohrávať relatívne blízko Slovenska, je možné, že určitým spôsobom zasiahnu aj nás.

Ľudia z krajín, kde budú prebiehať konflikty a vojny, budú migrovať vo vlnách, so snahou dostať sa do bezpečia Európy. Prílev migrantov však budú jednotlivé krajiny zvládať len s veľkými ťažkosťami, čo znova vyvolá iba nepokoje a nevraživosť.

Leto bude plné prekvapení, pokiaľ ide o rozhodnutia mocných, ktorí konečne vyjdú v ústrety nielen voči sebe v snahe dohodnúť sa na nových pravidlách, ale tiež voči obyčajným ľuďom. Začne sa riešiť trvalý hlad v Afrike, zvýši sa miera solidarity a nutnosti pomáhať biednym.

Brexit

V marci 2019 by malo nastať aj dlhoohlasované vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie. Je však možné, že napokon bude všetko inak. Hviezdy v tomto smere Británii totiž vôbec neprajú... Vonkajšie tlaky na vládu a obyvateľov Británie sú extrémne, a tak sa môže stať, že namiesto avizovaného marcového vystúpenia z EÚ sa dočkáme nového referenda.

Zdravotníctvo nadobudne v rozsahu celého sveta novú úroveň, hoci potrvá dlhé mesiace, než sa opatrenia dostanú v plnej miere do praxe, začne sa nová éra pomoci a liečby ťažkých chorôb.

Mimoriadne výrazným štátom v celosvetovom dianí v roku 2019 bude Rusko. Prezident Vladimir Putin zamieša karty tak ako nikto nikdy doposiaľ. Jeho vplyv na politické a ekonomické dianie v Spojených štátoch, Japonsku, Číne a Spojených arabských emirátoch bude obrovský. Samozrejme, s dosahom na zvyšok sveta.