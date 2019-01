Naša krajina si rok 2018 navždy zapamätá: Ako vražda novinára zmenila Slovensko

Hoci rok 2018 bol bohatý na mnohé udalosti, za ktorými by sme sa mohli obhliadnuť späť, nič nerezonovalo tak ako vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27).

Ohavný zločin mal ďalekosiahly dosah na politiku i celú spoločnosť. Desaťtisíce ľudí vyšli do ulíc, pod tlakom odstúpil premiér aj ministri, odkryli sa šokujúce fakty o organizovanom zločine na Slovensku...

Brutálna smrť novinára a jeho snúbenice

V pondelok 26. februára obletela Slovensko šokujúca správa. V rodinnom dome vo Veľkej Mači (okr. Trnava) našli zastreleného Jána Kuciaka († 27), ktorý pracoval ako investigatívny novinár pre Aktuality.sk, a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú († 27), ktorá bola archeologičkou. Neskôr sa vyšetrovaním zistilo, že neznámy strelec ich zabil už v stredu 21. februára.

Ihneď skrslo podozrenie, že vražda súvisí s Kuciakovou prácou. Vo svojich článkoch sa venoval podozreniam z daňových podvodov, korupciE a klientelizmu pri čerpaní eurofondov a prepojení oligarchov na politické špičky. Túto stopu neskôr potvrdila aj prokuratúra.

Milión pohodený na stole

Dňa 27. februára premiér Robert Fico, minister vnútra Robert Kaliňák a policajný prezident Tibor Gašpar teatrálne predstúpili pred novinárov s miliónom eur na stole. Túto odmenu mal dostať ten, kto privedie políciu k vrahom Kuciaka.

Zistili sme, že tu máme taliansku mafiu

Deň po tom, ako premiér ukázal milión, vyšiel v médiách posledný Kuciakov článok. Poukazoval v ňom na prepojenie talianskej mafie ’Ndrangheta až na vládne špičky. Talianski podnikatelia na východe Slovenska vo veľkom čerpali eurofondy a na povrch vyšla pravda o machináciách s poľnohospodárskymi pozemkami a zastrašovaní slovenských farmárov. Hlavnou osobou, ktorá sa spomínala, bol taliansky podnikateľ Antonino Vadala. Ten bol nielen poľnohospodárom na Slovensku, ale bol naňho vydaný medzinárodný zatykač pre podozrenia, že sa podieľal na drogovej činnosti a praní špinavých peňazí.

Vyšlo najavo, že hlavná štátna radkyňa Mária Trošková, ktorá sa kedysi preslávila šteklivými fotkami, bola tiež Vadalovou obchodnou partnerkou. A nielen to, s mužom, ktorý sa spomínal v súvislosti s mafiou ’Ndrangheta, dokonca plánovala spoločnú budúcnosť! S Vadalom mal kontakty aj smerácky exposlanec Viliam Jasaň, ktorý pôsobil ako tajomník Bezpečnostnej rady SR a zodpovedal za krízový manažment a bezpečnosť štátu. Obaja odišli z Úradu vlády, vraj do vyšetrenia celej kauzy. Vadalu Slovensko po zatknutí vydalo v máji do Talianska. Odvtedy je o šafárení Talianov na východe krajiny ticho...

Druhé podozrenie v kauze Kuciak viedlo smerom ku kontroverznému podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi, o ktorom Kuciak napísal viacero článkov. Krátko pred smrťou novinár zverejnil, že sa mu Kočner vyhrážal.

Ľudia v uliciach ukázali svoju silu

Vražda novinára vyhnala do ulíc slovenských miest desaťtisíce ľudí. Najväčšie protesty od roku 1989 zažila pod označením Za slušné Slovensko Bratislava, kde niekoľkokrát demonštrovalo po­dľa odhadov až 70 000 ľudí. Ľudia v uliciach požadovali nielen vyšetrenie vraždy, ale aj odchod policajného prezidenta Gašpara, ministra vnútra Kaliňáka aj premiéra Fica. Predseda vlády protesty označil za pokus o prevrat a za ich organizáciou stál podľa jeho slov americký finančník George Soros.

Fico odišiel, a pritom zostal

Pod tlakom udalostí podal 15. marca premiér Fico demisiu, čím sa mu podarilo odvrátiť hrozbu predčasných volieb, ktoré požadovali ľudia na námestiach. Z vlády odišiel aj minister vnútra Kaliňák, minister kultúry Maďarič, minister zdravotníctva Drucker (ten sa na dva týždne stal ministrom vnútra a potom rezignoval) a ministerka spravodlivosti Žitňanská. Novým premiérom vlády Smeru-SD, Mosta-Híd a SNS sa stal smerák Peter Pellegrini. V apríli odstúpil aj prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar.

Pri podávaní demisie do rúk prezidenta Andreja Kisku si Fico neodpustil poznámku: „Pán prezident, ty buď kľudný, ja nikam neodchádzam, ja chcem byť aktívnym predsedom politickej strany.“ A rýchlo sa ukázalo, že to myslel vážne. Rozhodujúce slovo vo vláde má stále predseda Smeru Fico, hoci je už iba poslanec.

Stopy vedú ku Kočnerovi

Zatýkanie na juhu Slovenska

Zásadný zlom vo vyšetrovaní brutálnej popravy Kuciaka a jeho snúbenice prišiel na jeseň. Polícia sa napriek obrovskej nedôvere verejnosti pochlapila a začala sa masívna vlna zatýkania. Hlavy začali postupne padať 27. septembra, keď pri mimoriadnom zásahu protizločineckej jednotky NAKA v Kolárove polícia zatkla osem podozrivých. „Po ich vypočutí bolo päť osôb zo zadržania prepustených a trom osobám bolo vznesené obvinenie za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy,“ informovala Andrea Predajňová, hovorkyňa Generálnej prokuratúry.

Medzi obvinenými sú expolicajt Tomáš Szabo, bývalý vojak Miroslav Marček a podnikateľ Zoltán Andruskó. V piatok 28. septembra v Komárne pri zásahu elitného policajného komanda Lynx zadržali v súvislosti s Kuciakovou vraždou aj podnikateľku Alenu Zsuzsovú.

Záhadné prepojenia

Pomaličky na svetlo sveta prenikali dôležité informácie a skladačka začínala mať jasnejšie kontúry. Vraždu si podľa obvinení objednala Zsuzsová, ktorá za to zaplatila Andruskóovi. „Za sumu 50-tisíc eur a 20-tisíc ako odpustenie dlhu, ktoré sprostredkovateľ dlhoval objednávateľke,“ prezradil sumu za krvavú likvidáciu nepohodlného novinára dozorujúci prokurátor.

Podnikateľ s pizzou Andruskó ako sprostredkovateľ si na vykonanie ohavného činu najal exvojaka Marčeka, ktorý v prípade figuroval ako pomocník a šofér, a samotného kata expolicajta Szaboa, ktorý vo Veľkej Mači strieľal. Všetci obvinení mali už v minulosti opletačky so zákonom, nie však za násilnú trestnú činnosť.

Nebolo vylúčené, že za nitky ťahal ešte niekto iný. Zsuzsová, ktorá prekladala z taliančiny, sama podnikala s viacerými Talianmi. No ešte väčším prekvapením bolo, že mala nadštandardné vzťahy s kontroverzným podnikateľom Mariánom Kočnerom, o ktorého kauzách Kuciak viackrát písal. Obvinený Andruskó pred vyšetrovateľom vypovedal, že vraždu novinára si objednal práve Kočner.

Kuciak ho vytáčal

Podnikateľ Kočner, známy z mafiánskych zoznamov, v čase zatýkania podozrivých z vraždy Kuciaka už sedel v base. NAKA ho zadržala ešte 20. júna v kauze falšovania zmeniek voči Televízii Markíza v hodnote viac ako 69 miliónov eur! Kočner z basy cez svojho advokáta akékoľvek prepojenia na Zsuzsovú odmietol. Nie je však žiadnym tajomstvom, že ho vytáčalo, ako novinár Kuciak pchá nos do jeho kšeftov. Priniesol napríklad informácie o tom, že majetok firmy Technopol skončil v rukách Kočnerových ľudí, no otvorený konflikt sa vyhrotil až potom, ako Kuciak začiatkom septembra roku 2017 mailoval podnikateľovi otázky na podozrivé kšefty v komplexe Bonaparte, kde býva aj Robert Fico, či prevody jeho firiem.

Kočner Kuciakovi obratom zavolal, a ten si miesto odpovede vypočul urážky a vyhrážky. „Začnem sa zaujímať, pán Kuciak, o vašu matku, o vášho otca, o vašich súrodencov, o všetkých sa začnem zaujímať a budem aj o vás zverejňovať všetko, čo o vás nájdem...“ Vyšetrovanie sa stále neskončilo a uvidíme, či sa rozuzlenia prípadu, ktorý tento rok traumatizoval Slovensko, v dohľadnej budúcnosti dočkáme...

Kauza zmenky

Kočnerovo meno sa spája aj s kauzou miliónových zmeniek voči TV Markíza. Podnikateľ tvrdí, že mu ich podpísal Pavol Rusko ešte v roku 2000, keď bol šéfom televízie. Rusko pravosť zmeniek potvrdil. Markíza ich však spochybňuje tým, že Rusko sa v roku 2000 podpisoval inak. V znaleckom posudku, ktorý dali vyhotoviť vyšetrovatelia z NAKA sa píše, že podpisy na zmenkách neboli vyhotovené dňa 11. 6. 2000, ale až po roku 2013.

Obaja aktéri sú stihaní pre podozrenie z podvodu a Kočnera v júni posadil prokurátor do väzby, kde je doteraz.

Ruska obvinili z objednávky vraždy

Kočnerov bývalý spolužiak z vysokej školy nemá opletačky so zákonom iba pre zmenky. Bývalý prominentný podnikateľ a exminister hospodárstva čelí závažným obvineniam po tom, čo začal rozprávať mafiánsky boss Mikuláš Černák. Polícia Ruska už vlani zatkla a vypočúvala, že si v 90-tych rokoch objednal u Černáka likvidáciu svojej obchodnej spoločníčky Silvie Volzovej. „Policajný vyšetrovateľ navrhol obžalovať Pavla Ruska z objednávky vraždy. O ďalšom postupe rozhodne dozorový prokurátor. Ak sa s návrhom stotožní, začne konať súd. Ide o ďalší prípad, keď sa výsledky dostavili po precíznej policajnej práci,“ uviedla pred troma týždňami slovenská polícia. Proti Ruskovi vypovedal nielen mafiánsky boss Černák, ktorému mal Rusko za vraždu ponúknuť až 20 miliónov korún, ale aj ďalší mafián Miloš Kaštan.

Bez toho, aby sme mali krištáľovú guľu, je jasné, že kauzy Ruska ako aj Kočnera budú v hľadáčiku verejnosti aj orgánov činných v trestnom konaní aj na budúci rok.