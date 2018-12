Vlhová bude oslavovať netradične: Silvester v Osle a v posteli

Má to v sebe symboliku! Tam, kde 29. decembra 2012 vstúpila do kolotoča Svetového pohára, tam 29. decembra 2018 dosiahla najúspešnejšie výsledky svojej kariéry.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Petra Vlhová (23) v piatok ako prvá Slovenka vyhrala preteky SP v zjazdovom lyžovaní v obrovskom slalome a o deň neskôr obsadila v slalome druhú priečku. Opäť, už piaty raz v sezóne! Oslavovať by teda bolo čo, len času niet. Slovenská slalomárka je už v Osle, kde sa chystá silvestrovať. Netradične, v posteli.

Podľa mnohých to musí byť na porazenie, keď vás piaty raz zdolá jedna a tá istá súperka. Petra však uznáva kvality fenomenálnej rovesníčky, ktorá prepisuje históriu svetového lyžovania. No jej prednosťou je trpezlivosť, ktorá jej už čoskoro prinesie aj slalomové víťazstvo. Veď stratu na Mikaelu znižuje v každých pretekoch. Začalo sa to 0,58 s v Levi a v Semmeringu to bolo už len 29 stotín!

„Tieto preteky boli veľmi špeciálne po piatku. Pre mňa to bola nová skúsenosť. Teším sa, že som opäť na pódiu. Mám za sebou asi najťažší slalom v kariére. Bolo to veľmi náročné, bol to boj. V cieli som bola šťastná, keď som videla zelené čísla. Slovami sa to nedá opísať,“ priznala po pretekoch rodáčka z Liptova, ktorá si na premiéru v Semmeringu pred šiestimi rokmi spomenula iba v piatok. V sobotnom slalome na to vraj nebol čas... Neriešila ani to, že piatkovým triumfom sa vyrovnala svojmu vzoru a kamarátke Veronike Velez-Zuzulovej.

Petra Vlhová v sobotu absolvovala posledný štart v kalendárnom roku 2018. Ako zhodnotila uplynulých dvanásť mesiacov? „Rok 2018 bol veľmi špeciálny. Zažila som nové emócie, získala nové skúsenosti. Bol a ešte stále je skvelý. Prajem si, aby som v budúcom roku bola zdravá a šťastná, nech ma stále baví púšťať sa dolu kopcom na lyžiach. Dúfam, že bude lepší ako ten končiaci,“ dodala Petra, ktorú oslavy ani oddych nečakajú. Už v nedeľu ráno zamierila do Nórska, kde je na Nový rok v Osle na programe paralelný slalom, o tri dni neskôr slalom v Záhrebe a po ňom hneď ďalší vo Flachau. Silvestrovskú noc strávi v posteli. „Budem v Osle spať. Musím si však kúpiť štuple do uší, pretože pred rokom ma ohňostroje a petardy zobudili,“ pridala ešte.

najbližší program

1. január: Oslo (Nór.) - paralelný slalom

5. január: Záhreb (Chorv.) - slalom

8. január: Flachau (Rak.) - slalom

15. január: Kronplatz (Tal.) - obr. slalom