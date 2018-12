Vlhová o svojej rivalke: Jednu vec mi závidí aj Shiffrinová

Chcela im venovať viac času, ale povinnosti je to nedovolili. Petra Vlhová (23) je nadšená z priaznivcov, ktorí za ňou chodia na preteky, ktoré sú zvyčajne riadne ďaleko od domova. „Aj Mikaela Shiffrinová mi povedala, že mám najlepších fanúšikov,“ prezradila Petra.

Do Semmeringu, ktorý je k Slovensku najbližšie zo všetkých dejísk pretekov SP v zjazdovom lyžovaní, ich zamierili tisíce. Hoci Petra i Veronika Velez-Zuzulová, ktorá zápolenia v tomto rakúskom stredisku spolukomentovala pre RTVS, tvrdili, že ich bolo menej ako v predošlých rokoch. „Sú úžasní. Sú úplne skvelí a aj Mikaela to vidí. Som rada, že to na Slovensku žije, to ma poháňa vpred a dodáva silu. Všetkým fanúšikom ďakujem,“ vyznala sa liptovská rodáčka, ktorá v závere roka nadchla celé Slovensko.

Ľúto jej bolo iba to, že sa k nim dostala až po všetkých oficialitách v priestoroch cieľa. Petra sa k nim chvíľu prepracovávala cez gumené zábrany. „Chcela som za nimi skočiť hneď po ceremoniáli, pretože som veľmi šťastná, že sem prišli a chcela som sa s nimi podeliť o to, čo prežívam ja,“ dodala dojatá Slovenka, ktorá tých najvernejších odmenila spoločnými fotografiami.

Toto Američanka prekonala cez víkend

Mikaela Shiffrinová sa po piatkovom „obráku“ rýchlo spamätala a v sobotnom slalome na Zauberbergu si na konto pripísala hneď tri zápisy do lyžiarskej histórie, keď:

* vyhrala 36. slalom vo SP, čo je najviac v histórii - predchodkyňa Marlies Raichová-Schildová ich vyhrala 35

* ako prvá triumfovala v 15 pretekoch v jednom roku, čím predstihla Rakúšana Marcela Hirschera

* bolo to jej 51. víťazstvo vo SP, v poradí bez rozdielu pohlavia predstihla Alberta Tombu