Vtipné video, ktoré rozosmeje aj vás. Medzi futbalovými fanúšikmi sa šíria zábery, na ktorých je Marek Hamšík oblečený do reflexnej vesty v pozícii organizátora.

Priaznivci nášho hráča objavili ochrankára na štadióne tímu Lazia Rím, ktorý pôsobí v Serii A spoločne s Neapolom. Sedí na ňom všetko - zostrih vlasov, úprava brady, rovnaké okuliare. Dokonca aj tvar hlavy a tváre je Hamšíkovi podobný.

,,Mare, Marek," spievali dvojníkovi nadšení priaznivci futbalu. Všetci sa na tejto podarenej premene náramne bavili. Marek by dvojníka mohol využívať napríklad počas zápasov, kedy sedí na lavičke náhradníkov. Muž by tam sedel namiesto neho a náš futbalista by mal voľno.