Kočnerovi súd nariadil najprísnejšiu väzbu, no poslancom môže písať naďalej: Ako je toto možné?!

Nečakané zistenie. Podnikateľ Marián Kočner (55) prežil sviatky za mrežami väznice v Leopoldove. Krátko pred Vianocami mu Špecializovaný trestný súd predĺžil pobyt na samotke až do konca apríla a nariadil najprísnejšiu väzbu.

Jedným z dôvodov bolo aj posielanie motákov spoza múrov basy, ktorými mal ovplyvňovať aj niektorých poslancov Národnej rady. Paradoxom je, že Kočner môže práve so zákonodarcami komunikovať naďalej. Ako je to možné?

Obhajcovia podnikateľa sa proti rozsudku banskobystrického súdu odvolali, a tak sa bude prípadom zaoberať Najvyšší súd. Kočnerovi totiž sprísnili väzbu, do ktorej zahrnuli aj možné ovplyvňovanie svedkov. Po novom tak má podnikateľ za mrežami výnimočný režim v samotke, ktorý mu povoľuje stretávať sa len s vopred schválenými osobami a telefonáty či poštu mu schvaľuje prokurátor.

Problémom sa totiž stali tzv. motáky, ktoré Kočner posielal a na ktoré upozornil anonym. V texte sa spomínali mená viacerých politikov, ktorým mal lístočky posunúť Kočnerov advokát cez exsiskára a kamaráta Petra Tótha. Podnikateľ sa v nich mal dožadovať prepustenia s pomocou svojich vplyvných známych.

Prokurátorka Renáta Ontkovičová nepotvrdila, že to bol hlavný dôvod väzby. „Boli zistené skutočnosti nasvedčujúce obave, že obvinený bude vplývať na svedkov,“ vysvetľovala. Motáky však ako dôvod väzby spomínal aj Kočnerov obhajca.

Skúmajú podmienky

Pozoruhodné však je, že Kočner sa so známymi v politike môže naďalej kontaktovať. Zväz justičnej a väzenskej stráže potvrdil, že v pravidlách sú určité výnimky. „Obvinený v kolúznej väzbe prijíma a odosiela korešpondenciu prostredníctvom orgánu činného v trestnom konaní okrem korešpondencie stanovenej zákonom,“ povedal Adrián Baláž. V praxi to znamená výnimku a to, že listy môžu smerovať od Kočnera jeho obhajcovi, do kancelárie prezidenta, na ministerstvo spravodlivosti, Generálnu prokuratúru, ale aj poslancom.

Anonym, ktorý na Kočnerove lístočky upozornil, spomínal aj viacerých činiteľov ako Roberta Fica, Roberta Kaliňáka či Dušana Kováčika, od ktorých sa mal dožadovať pomoci. VIacerí z nich odmietli, že by o tom vedeli. Nezávislý právnik Marek Benedik vysvetľuje, že Kočner môže písať do Národnej rady, ktorá je oprávnená dozerať na jeho väzbu - jej zákonnosť či humánnosť.

„Preto im obvinený môže slobodne adresovať korešpondenciu, ktorou sa sťažuje na výkon väzby. Ide však o oficiálnu zásielku, ktorá v NR SR prebehne štandardným procesom. Sloboda korešpondencie s NR SR sa podľa môjho názoru nevzťahuje na súkromné listy poslancom nesúvisiace s kontrolou výkonu väzby. Je však zrejmé, že v praktickom živote takéto zásielky nebude možné rozlíšiť,“ konštatuje Benedik.

Národná rada tvrdí, že kontrola obsahu listových zásielok poslancom nie je v popise pracovných činností ich pracovníkov. „Zamestnanci kancelárie kontrolujú poštu iba z dôvodu bezpečnosti,“ napísal hovorca Tomáš Kostelník.

Aké podmienky má Kočner vo väzbe