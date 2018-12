Kočner posielal z cely tajné lístočky, podozrenie padá na vysokopostavených politikov: Nič o tom nevieme!

Snažil sa dostať von cez vplyvných známych?! Už dnes sa bude rozhodovať o sprísnení väzby pre Mariána Kočnera (55) sediaceho za mrežami pre miliónové zmenky.

Prokurátor zatiaľ nevysvetlil, prečo pre podnikateľa žiada tvrdší režim, no iba deň pred zasadnutím súdu prišiel do redakcie Nového Času tip, ktorý môže byť vysvetlením. Anonym tvrdí, že Kočner skúšal cez právnika prepašovať von lístočky s inštrukciami. Slobodu si mal skúšať vybaviť aj cez politikov. Prokurátor Ján Šanta dozorujúci prípad falšovania miliónových zmeniek žiada pre Kočnera predĺženie pobytu za mrežami. Navrhuje mu najprísnejšiu, tzv. kolúznu väzbu - aby neovplyvňoval svedkov. V nej je obvinený pod prísnejším dohľadom prokurátora. Samotný prokurátor svoje rozhodnutie podľa vlastných slov zatiaľ nemôže zdôvodniť a urobí tak až po rozhodnutí súdu. Do redakcie však prišiel list, ktorý môže dôvody väzby čiastočne vysvetľovať.

„V trestnom spise je informácia, že Kočner z väzby cez svojho advokáta Andreja Šábika posielal lístočky, tzv. motáky, určené svojmu kamarátovi exnovinárovi Petrovi Tóthovi. NAKA na podnet ministerky Sakovej utajila pred Šantom jeden lístoček, kde Kočner cez svojho kamaráta Počiatka žiadal, aby Robert Kaliňák vplýval na ministerku Sakovú, aby vyšetrovanie viedla do neznáma. Rovnako v týchto listoch žiada Tótha, aby kontaktoval osobu označenú ako RF (t. j. Robert Fico), aby zistil, prečo zlyhal jeho človek na Ústavnom súde, ktorý rozhodol o jeho väzbe, a to konkrétne sudca Mojmír Mamojka,“ stojí v maile od neznámeho zdroja.

Politici reagujú

Kočnerov právnik Šábik svoju angažovanosť vylúčil so slovami: „Ja o ničom takom neviem.“ Existenciu lístočkov potvrdila polícia. „Policajti NAKA zaistili motáky 26. 11. 2018 a overené fotokópie všetkých lístočkov odstúpili dozorovému prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry do trestnej veci ‚zmeniek‘. Absolútne odmietame zatajenie dôkazov, motáky boli odovzdané v plnom rozsahu,“ uviedla hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová. Kočnerov advokát Michal Mandzák však oponuje, že by na zadržaných zásielkach z basy figurovalo meno Kaliňáka, Počiatka či Sakovej.

„To môžem vyvrátiť, k ostatným menám sa nevyjadrujem. Je to mediálna propaganda, ktorá sa rozbehne vždy pred pojednávaním s mojím klientom,“ skonštatoval Mandzák. V lístočkoch sa podľa anonymu spomína ešte aj meno podnikateľa Norberta Bödöra či sudcov Špecializovaného trestného súdu..

Ministerka Denisa Saková sa podľa rezortu vnútra dozvedela o anonyme z médií: „Nikdy žiadnym spôsobom nezasahovala do vyšetrovania akéhokoľvek prípadu a nemá ani informácie o jednotlivých vyšetrovaniach.“ Robert Fico ani Mamojka sa k obvineniam nevyjadrili, exminister Ján Počiatek odmieta, že by ho ohľadom Kočnera niekto kontaktoval. „Keby to nebola taká závažná téma, tak by som túto absurdnú otázku ignoroval. Nie, nikto ma nekontaktoval,“ uviedol Počiatek, ktorý je už na politickom dôchodku.

V rovnakom duchu sa vyjadril jeho kamarát, stále ešte poslanec Robert Kaliňák. „Nikto ma nekontaktoval. S ministerkou Sakovou som sa o Kočnerovej väzbe nebavil. Je to absolútny nezmysel,“ odpovedal Kaliňák s tým, že ide podľa neho iba o pokus o odpútanie pozornosti od prezidentových káuz. Nový Čas požiadal o stanovisko aj prokuratúru. „Až po oboznámení sa s obsahom vášho emailu za súčinnosti dozorových prokurátorov, bude možné zaujať stanovisko,“ uviedla Andrea Predajňová. Anonymný zdroj taktiež tvrdí, že polícii lístočky od Kočnera doniesol ich adresát Peter Tóth. „Tento dokument predložil Tóth počas vyšetrovania v postavení utajeného svedka,“ stojí v texte od odosielateľa, ktorý sa podpísal ako „Poslední vyšetrovatelia NAKA“. Tóth tvrdenia nevyvrátil, označil ich však za pokus o jeho zdiskreditovanie.

Prečo posiela motáky

Marek Benedik, právnik

Väzenie môže kontrolovať zásielky, avšak s obsahom komunikácie obhajcu a obvineného sa nikto nemôže oboznamovať. Takto získaný dôkaz by bol neprípustný na súde. Je možné, že obvinený na stretnutí pošle cez obhajcu niekomu správu, pretože sa bojí, že keby list poslal priamo adresátovi poštou, tak ho niekto prečíta počas kontroly korešpondencie, ktorou sa zisťuje, či v zásielke nie je napr. žiletka alebo omamná látka. Strážnik môže skontrolovať, či advokát nevynáša od obvineného zakázaný predmet.

Čo je sprísnená väzba

Obvinení, ktorí sú v kolúznej väzbe, sú umiestnení v cele oddelene od ostatných obvinených, rovnako tak oddelene vykonávajú aj ďalšie aktivity. Vprípade kolúznej väzby obvinený má právo stýkať sa s advokátom, ktorý ho zastupuje v inej právnej veci len po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť svoju prítomnosť. Návštevy aj telefonáty musia byť po súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť svoju prítomnosť v týchto činnostiach.