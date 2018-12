Spaľuje sviatočné kalórie!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Moderátor Martin Nikodým (47) sa rozhodol nabrané kilá doslova vybehať. „Konečne pohyb! Sú to smiešne lyže, tieto bežky, aj my bežkári... teda, samozrejme, my rekreační,“ napísal na svojom internetovom profile, pričom dodal, že týmto športom plánuje vybehať šalát na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.