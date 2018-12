Utajený boháč: Z Vlada Voštinára je veľkopodnikateľ, aké je tajomstvo jeho úspechu?

Zlaté vajce! Jojkár Vlado Voštinár (54) je divákom známy ako televízny sprievodca svetom realít. Okrem relácie Nové bývanie má pod palcom aj zábavnú šou Inkognito, za čo sa mu do vreciek sypú mastné honoráre.

Zdá sa, že skutočného boháča však robí z obľúbeného moderátora jeho firma, v ktorej sa točia nielen veľké peniaze, ale aj desiatky zamestnancov. Voštinár totiž vie sezónne dať prácu toľkým ľuďom, že by v prípade potreby dokázal hodiť záchranné koleso až pre polovicu kolegov z Koliby! Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Voštinár patrí medzi moderátorské stálice, ktoré národ miluje. Je pohotový, vtipný, prirodzený a k tomu má aj „Filipa“. Vlada jeho mozgové bunky nasmerovali do podnikania, v ktorom sa podľa dostupných informácií na internete cíti ako ryba vo vode. Pred dávnymi rokmi investoval do rekreačného areálu, ktorý mu poriadne vynáša.

Jojkárova eseročka, ktorá operuje aj v oblasti detského cestovného ruchu, totiž podľa portálu finstat.sk v roku 2017 utŕžila 369 940 eur! Červené čísla sa jej okrem toho na hony vyhýbajú a Voštinár čosi také ako strata vo svojom biznise nepozná. K prosperujúcemu podnikaniu si však jojkárska tvár mesačne prirátava tisíce eur za projekty, ktorým šéfuje v televízii JOJ.

Ako sme sa dozvedeli, kráľovský televízny príjem si zabezpečil už aj na budúci rok, keďže už stihol pred ukončením tohto roka podpísať zmluvy na nasledujúci rok. O tom, že si na svoj účet v tomto prípade pripíše poriadny balík, nemôže byť pochýb.

Riadi kolos

Za úspechom skrytého boháča sú podľa jeho slov aj kvalitní ľudia, ktorí pre neho pracujú. A nie je ich málo! „Ale áno, aj s animátormi, čo sú prísne sezónni zamestnanci, mám spolu asi 100 ľudí. Takže by som vedel prezamestnať polovicu Jojky. Ale po prvej výplate by všetci zdrhli,“ zasmial sa pre Nový Čas Vlado, ktorý narážal na to, že firma, ktorá stojí za televíziou JOJ, má vyše 200 ľudí. Moderátor všetko dáva na pravú mieru.

„Celoročne zamestnávam desať ľudí a snažím sa im vytvárať také podmienky, aby mali prácu snov. Som totiž veľmi nepodnikateľský typ, ktorý si všetkých, čo pre mňa pracujú, váži a rozmaznáva si ich mnohými bonusmi, čo sa v podnikateľskom prostredí veľmi nenosí,“ zamýšľa sa nad tajomstvom svojho úspechu Voštinár.

„Zvlášť, keď všetko, čo zarobím, končí zase v obnove a rozvoji areálu. Ja by som veľmi chcel byť mojím zamestnancom. A keby sa mi podarilo byť niekedy úspešný, tak vám poviem aj o tých tajomstvách,“ doplnila hviezda relácií Nové bývanie či Inkognito.