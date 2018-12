Najlepší deň v kariére? Vlhová po nádhernom úspechu neskrývala radosť

Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová výrazne posunula hranice svojich možností v obrovskom slalome. Stala sa senzačnou víťazkou piatkových pretekov Svetového pohára v rakúskom Semmeringu.

V súčte oboch kôl zdolala o 45 stotín sekundy Nemku Viktoriu Rebensburgovú a o 60 stotín ďalšiu špecialistku na túto disciplínu Francúzku Tessu Worleyovú. Fenomenálna Američanka Mikaela Shiffrinová po prvom kole ešte viedla, ale napokon sa musela uspokojiť s piatym miestom.

Look at the emotion from Petra Vlhova!



The 23-year-old clinches her first ever World Cup Giant Slalom win in Semmering

Slovenská lyžiarka v cieli neskrývala radosť. "Každý je teraz v našom tíme šťastný. Odviedli sme všetci výbornú prácu. Je to veľké zadosťučinenie, ale aj prekvapenie. Po veľmi dobrom prvom kole som si vravela, že by to mohol byť môj najlepší výsledok v obrovskom slalome. Nechcela som ani na chvíľu poľaviť a vyšlo to fantasticky. Keď som prešla cieľom a bola som prvá, vravela som si, že to nebudem riešiť a nechám to na ďalšie preteky. Keď som videla, že pri jazde Shiffrinovej sa objavilo červené číslo, prvýkrát som si pomyslela, že to môže vyjsť aj na víťazstvo. Možno je toto vôbec môj najlepší deň v kariére. Samozrejme, na víťazstvo som pred pretekmi nepomýšľala. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli, okrem členov môjho tímu najmä rodičom, ale aj fanúšikom, ktorí sa na mňa prišli pozrieť zo Slovenska," uviedla Petra Vlhová v prvej reakcii pre Eurosport.

"Tušil som už od začiatku sezóny, že to musí prísť. Na tréningoch Peťa jazdila výborne a bola len otázka času, kedy to príde. Dôležité bolo aj dobré naladenie. Počas pauzy medzi kolami sme nerobili nič nezvyčajné, má už toho za sebou veľa, a tak sme nemuseli nič meniť. Keď prišla do cieľa druhého kola, v kútiku duše som veril, že zvíťazí. Všetci čakali a priali si, aby Peťa zdolala Mikaelu v slalome a vyšlo jej to v ´obráku´. To prvé mi po pretekoch preblesklo hlavou," uviedol Boris Vlha, brat Petry Vlhovej a zároveň manažér zjazdárskeho tímu Vlha.

"Keď som prišiel do tímu Vlhovcov, jeden zo základných cieľov som si dal dostať Petru na stupne víťazov v pretekoch obrovského slalomu. Ťažko povedať, či ma to teraz prekvapilo. Včera po tréningu som povedal Petre, či nechce vyskúšať nové lyže, aby si ešte zlepšila techniku. Išli sme do risku, ale vyplatilo sa to. Určite dnes ešte nebolo všetko stopercentné. V prvom kole tam boli chyby v hornej časti, v druhom to už bolo dobré. Tam to fungovalo ako malo. Stále máme pred sebou veľa práce, musíme sa držať toho, čo robíme," uviedol tréner Livio Magoni pre agentúru SITA.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Semmering (Rak.) - piatok - výsledky:

Obrovský slalom žien (1. + 2. kolo): 1. Petra Vlhová (SR) 2:04,72 min (1:02,38 + 1:02,34), 2. Viktoria Rebensburgová (Nem.) +0,45 s, 3. Tessa Worleyová (Fr.) +0,60, 4. Stephanie Brunnerová (Rak.) +0,64, 5. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,66, 6. Federica Brignoneová (Tal.) +0,76, 7. Ricarda Haaserová +0,90, 8. Anna Veithová (Rak.) +0,94, 9. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +1,00, 10. Marta Bassinová (Tal.) +1,51.

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 14 z 38 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 934 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 488, 3. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 396, 4. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 366, 5. Nicole Schmidhoferová (Rak.) 359, 6. Federica Brignoneová (Tal.) 335.

Poradie SP v hodnotení obrovského slalomu (po 4 z 8 pretekov): 1. Federica Brignoneová (Tal.) 270 bodov, 2. Tessa Worleyová (Fr.) 265, 3. Mikaela Shiffrinová (USA) 255,...7. Petra Vlhová (SR) 168