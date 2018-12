Fenomenálna Vlhová s najlepším výsledkom v obrovskom slalome: Petra porazila Shiffrinovú a raduje sa z víťazstva

Petra Vlhová excelovala v piatkovom obrovskom slalome Svetového pohára a v rakúskom Semmeringu prvým víťazstvom vytvorila nové a rovno definitívne maximum slovenského lyžovania v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne.

"Všetci v tíme sme šťastní, lebo veľa sme pracovali a vyšlo to. Zároveň ma prekvapilo, že to bolo rovno víťazstvo. Podarilo sa mi spraviť dve dobré kolá, v prvom síce boli nejaké chybičky, ale dalo sa a v tom druhom som išla na plný plyn a jazda mi fakt vyšla. Som šťastná, že sa to podarilo nie tak ďaleko od Bratislavy a pred mnohými fanúšikmi, ktorí ma prišli povzbudiť, za čo im ďakujem," vyznala sa Vlhová ešte zadýchaná v cieli do prenosových kamier.

Už v roku 2012 sa stal Semmering pre slovenské lyžovanie zasnúbeným strediskom, lebo Veronika Velez-Zuzulová tam vyhrala svoj prvý slalom SP a 17-ročná Vlhová 11. miestom dala o sebe prvýkrát vedieť vo svetovej zjazdárskej elite.

