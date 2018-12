Fantastický výkon Vlhovej v 1. kole obrovského slalomu: Petra bude v Semmeringu bojovať o pódiové umiestnenie

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová excelovala v prvom kole piatkového obrovského slalomu Svetového pohára v Semmeringu. Vygradovanou jazdou sa v elitnej pätnástke štartujúcich zaradila hneď za pódium s 3-stotinkovou stratou a 6 stotín sekundy jej chýbalo na senzačné vedenie.

V pravidelnom medzisviatočnom dejisku dlhodobého seriálu sa opäť vo výbornej fazóne prezentovala aj Američanka Mikaela Shiffrinová, víťazka dvoch predchádzajúcich pretekov (z roku 2016) zašla najlepší čas, o dve stotiny pred domácou Stephanie Brunnerovou. Ďalšiu stotinku stratila Nórka Ragnhild Moewinckelová.

Prvá časť súťaže prebiehala na rytmicky vyrovnanej trati, ale pri pomerne tesných medzičasových odstupoch o všetkom rozhodovali dva zákerné úseky. Z favorizovanej sedmičky štartujúcich na to trochu doplatili prvé štyri pretekárky, teda aj Brunnerová s Moewinckelovou, ktoré predviedli najdynamickejšie jazdy, ale v prelomových bránkach ich to hodilo do nižších oblúkov. Po jasných chybách nestratili viac času len preto, že dokázali svoje "odskoky" okamžite skorigovať a v strmých pasážach zostali v tempe. Fenomenálna Shiffrinová so šestkou ako vždy dostala od svojho širokého tímu spolupracovníkov inštrukcie do vysielačky a ako prvá prešla inkriminované úseky v inej stope a nasadení. Zostala síce v línii, ale s menším prírazom do oblúkov a do čela sa dostala hlavne vďaka plynulej jazde na hornej a spodnej "plošine" trate.

Petra Vlhová na rovinatom začiatku hľadala svoju líniu a jej agresívny štýl nebol úplne kompatibilný s plynulým kurzom. Od prelomu do strminy však až do cieľa predviedla najvyrovnanejší výkon, v oblúkoch bola takmer neomylná a vo všetkých bránkach až na jednu bola načas. Z prvého medzičasu po štvrtine trate zo straty 68 stotín potom na 40 sekunde ukrojila 16 stotín a do cieľovej časti vpálila v úžasnom tempe. V záverečnej štvrtine skresala zo svojej straty takmer polsekundu, v intenciách pretekov kolosálny údaj. Do 2. kola (13.30) tak mohla ísť s ambíciami na svoj najlepší výsledok v obrovskom slalome, v 1. kole svoje doterajšie maximum už realizovala.