V uplynulom roku sa vo svete diali veľké novinky: Pátrajú po nás mimozemšťania?!

Aj mimo Slovenska sa tento rok diali veci. Ťažko vybrať najzásadnejšie, ale tieto udalosti sa naozaj vymykali bežným správam o vojnách, voľbách a výčinoch počasia.

Agenta otrávili novičokom

Marec

Tento rok sa svetová verejnosť stala svedkom drsnej spravodajskej hry. V britskom meste Salisbury našli v marci bezvládne sedieť na lavičke bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Niekto ich otrávil! Ukázalo sa, že išlo o nebezpečný nervový jed novičok, ktorý vyvinuli v 70. - 80. rokoch v niekdajšom Sovietskom zväze. Skripaľ bol dvojitým agentom pracujúcim pre ruské, ako aj pre britské tajné služby. Otravu aj so svojou dcérou našťastie prežili.

Briti okamžite ukázali prstom na Rusov a v reakcii na škandál vyhostili z krajiny 23 ruských diplomatov. K rovnakému kroku pristúpili aj ďalšie štáty EÚ vrátane Česka, Slovensko však ruských diplomatov nevyhostilo.

Skripaľ podľa nemeckého magazínu Focus pomohol v Estónsku odhaliť niekoľko ruských špiónov a mal pomáhať bojovať proti ruskej rozviedke aj krajinám NATO. Za to mala Moskva na neho poslať agentov, aby ho zlikvidovali.

Britská tajná služba za páchateľov označila údajných agentov ruskej vojenskej rozviedky Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, ktorí sa v ten deň nachádzali v Salisbury. Tí tvrdia, že do mesta prišli iba ako turisti. Vyšetrovanie ešte nie je ukončené.

Vietnamca uniesli v slovenskom špeciáli

Apríl

Poriadny škandál vo svete urobilo aj naše malé Slovensko. Koncom apríla nás Nemci začali podozrievať, že máme prsty v únose vietnamského politika Trinha Xuana Thanha, ktorého vo Vietname obvinili z korupcie. Utiekol do Nemecka, kde žiadal o azyl. Podľa Nemcov ho ešte v lete 2017 späť domov uniesla vietnamská tajná služba. A to na palube nášho vládneho špeciálu!

Podozriví krátko po únose Thanha odcestovali do Bratislavy, kde sa v tom čase konala schôdzka slovenských a vietnamských politikov. Bol na nej aj vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý vietnamskej delegácii poskytol slovenský špeciál na let do Moskvy. Podľa nemeckých vyšetrovateľov bol na palube aj unesený Thanh. Slovenské ministerstvo vnútra tvrdí, že o únose nevedelo a že nás Vietnamci poriadne napálili.

Oženil sa už aj princ Harry

Máj

V máji sa oči celého sveta upierali na ďalšiu veľkolepú svadbu svetového formátu. Britský princ Harry si bral za manželku už raz rozvedenú neurodzenú Američanku Meghan Markle. Bývalá herečka, ktorá žiarila v seriáli Suits, nemala kedysi problém ukázať na plátne svoje krásne telo v plnej kráse, čo sa nepáčilo kráľovnej Alžbete, a tak sa krásna Meghan musela krotiť a zavesiť sľubnú kariéru na klinec.

Snúbenci si povedali áno 19. mája v Kaplnke sv. Juraja vo Windsorskom zámku. Svedkami udalosti bolo 600 hostí a na večernej súkromnej párty sa zúčastnilo 200 najbližších príbuzných a priateľov. Obrovská udalosť zahŕňala dlhé mesiace príprav a kráľovská rodina, ktorá svadbu hradila, musela zaplatiť v prepočte 568 000 eur! Niekdajší kráľovský rebel Harry tromfol svadbou aj svojho obľúbenejšieho brata Williama. Svadbu Harryho a Meghan totiž sprostredkovane sledovali neuveriteľné 3 miliardy ľudí po celom svete, čo bolo o miliardu viac ako svadbu Willi ama a Kate v roku 2011.

Severokórejský diktátor ako fajn chlapík

Jún

Zimné olympijské hry, ktoré sa konali v juhokórejskom Pjongčangu, dali nádej na zmierenie medzi Južnou a Severnou Kóreou. Hoci sú obe krajiny formálne vo vojnovom stave už vyše polstoročia, tento rok došlo medzi nimi k historicky najpriateľskejším kontaktom.

Najväčším prekvapením však bolo, keď sa 12. júna v Singapure prvý raz stretli prezident USA Donald Trump a vodca KĽDR Kim Čong-un. Odložili vojnové hrozby a pekne sa usmievali do kamier ako veľkí kamoši. Diktátor Kim prisľúbil, že sa Severná Kórea vzdá jadrového programu a Trump mu začiatkom decembra odkázal, že ho má rád.

Most sa rozpadol rovno pod autami

August

Počas letných prázdnin sa v Taliansku stala nevídaná tragédia. Na frekventovanom úseku diaľnice A10 v Janove sa zrútil 200-metrový kus Morandiho mosta. Spolu s mostom spadli z výšky 50 metrov aj desiatky áut, ktoré práve prechádzali po diaľnici.

Nešťastie si vyžiadalo 43 obetí. Podľa vyšetrovateľov firma Autostrade per l’Italia, ktorá most prevádzkovala, nepodnikla dostatočné opatrenia, aby zabránila jeho pádu, hoci na riziko zrútenia ju upozorňovali už niekoľko rokov.

Prišli nás pozrieť mimozemšťania?

November

Tento rok sa ľudstvo dozvedelo naozaj znepokojujúcu správu. A to s odstupom jedného roka... Ešte v októbri 2017 do našej slnečnej sústavy priletel a zakrátko aj zmizol záhadný vesmírny objekt, ktorý astronómovia pomenovali Oumuamua (havajsky Posol). Vedci sa najprv domnievali, že je to teleso, ktoré k nám zablúdilo z iného hviezdneho systému. Mohlo ísť napríklad o asteroid či kométu.

V novembri tohto roka však odborníci z amerického Harvardu prišli s tvrdením, že mohlo ísť o sondu mimozemskej civilizácie, ktorá pátrala po cudzom živote! Objekt sa totiž správal veľmi zvláštne - okolo svojej osi sa otáčal každých sedem hodín a menil rýchlosť. „Asi najzaujímavejšia je jeho trajektória, ktorá svedčí o tom, že ho niečo poháňa,“ uviedol astronóm Avi Loeb. Takže možno tu naozaj nie sme sami!

Británia má problém odísť

November

Rozvodové konanie Európskej únie a Veľkej Británie sa blíži ku koncu. Či k spokojnosti oboch strán, je však zatiaľ otázne. Po tom, ako britská premiérka Theresa Mayová súhlasila v novembri s 585-stranovým znením dohody o brexite, strhla sa na jej hlavu vlna kritiky z vlastných radov. Okrem toho, že krátko nato sa začala rozpadať vláda, keď rezignovalo hneď niekoľko politikov, medzi nimi aj sám minister pre brexit Dominic Raab, musela zvládnuť aj hlasovanie o nedôvere v parlamente.

Briti jej vyčítajú, že z dohody nevyťažila dosť a nevyrokovala pre krajinu lepšie podmienky. Zmluvu však už odsúhlasili europarlament, Rada EÚ aj členské štáty. Mayová najprv tvrdila, že dohoda je podľa nej „tou najlepšou, akú bolo možné dosiahnuť“, teraz chce o dohode ešte ďalej rokovať s európskymi lídrami. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker s tým však nesúhlasí.

„Nie je priestor na nové rokovanie,“ vyhlásil. Všetko sa možno rozuzlí už v polovici januára, keď premiérka Mayová plánuje schvaľovanie dohody britským parlamentom. Ak sa to nepodarí, Británii hrozí, že v marci 2019 odíde z EÚ nadivoko, teda bez akejkoľvek dohody, čo by mohlo mať viac ako dramatické následky pre ekonomiku.