Mladá mamička otvorila dvere neznámemu starčekovi: O pár mesiacov prišlo dojímavé prekvapenie

Myslíte, že k starším pánom patrí len namosúrená tvár? Tak si pozorne prečítajte rozprávkový príbeh o tom, že rozprávkoví deduškovia naozaj existujú.

Celý dej sa začal, keď raz popoludní niekto zaklopal na dvere mladej mamičky Robyn Gordon z Anglicka. Po otvorení dverí, tam videla postavu, ktorá podľa jej slov vyzerala "ako malý starček". Bol zjavne stratený v neznámom mestečku a tak sa pýtal na cestu. Dali sa do reči. "Pýtal sa na môjho syna, tak som mu ho ukázala. Úplne sa mu zapáčil chvíľu sa pohrali," povedala o zvláštnom stretnutí mamička pre portál The Sun.

Chvíľu sa s ním pohral a potom odišiel.Pred dverami, ktorú tam niekto prestrčil cez poštovú schránku. Keď ju otvorila neverila vlastným očiam.Na konci odkazu bol podpísaný Ray. S celým príbehom sa podelila na Facebooku a jedna z jej susediek jej napísala, že si od nej pán v ten deň vypýtal obálku, aby mohol svoj darček doručiť.Priam rozprávkový deduško sa stal okamžite miestnou legendou. Množstvo ľudí sa na sociálnej sieti začalo zaujímať o to, kto to je. Niektorí tvrdia, že to je bývalý učiteľ. Všetci sa však zhodli na tom, že ľudia ako on majú zlaté srdce., uzavrela mamička svoje rozprávanie.