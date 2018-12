Turecko posilňuje vojenské jednotky: Rozhodlo sa tak po vyhlásení Donalda Trumpa

Turecko v sobotu poslalo vojenské posily do severnej Sýrie v blízkosti oblasti kontrolovanej kurdskými jednotkami.

Ankara sa vyhráža, že vykoná novú ofenzívu s cieľom zlikvidovať kurdské sily, uviedla agentúra AFP. Turecko sa pre tento krok rozhodlo po tom, ako americký prezident Donald Trump v stredu prekvapil svojím vyhlásením, že americké jednotky umiestnené v severovýchodnej Sýrii a bojujúce bok po boku s kurdskými bojovníkmi sa stiahnu.

Washington dlhé roky podporoval Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii v rámci medzinárodnej protidžihádistickej koalície, ktorej dominujú kurdské Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG). Trump však v stredu uviedol, že nariadil stiahnutie približne 2000 amerických vojakov v Sýrii, pretože Islamský štát bol podľa jeho slov porazený.

Turecko obviňuje YPG, že je "teroristickou odnožou" nezákonnej Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá bojuje proti Turecku od roku 1984. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok vyhlásil, že vyženie zo Sýrie YPG aj IS. Ankara sa obáva, že na jej hraniciach by mohol byť založený kurdský štát, čo by podľa nej mohlo posilniť separatistické ambície kurdskej menšiny v Turecku. V reakcii na Trumpovo rozhodnutie stiahnuť vojakov zo Sýrie v sobotu odstúpil vysokopostavený americký činiteľ v boji proti IS Brett McGurk.