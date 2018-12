Fenomenálny Hirscher vyhral paralelný obrák: Zapísal sa do histórie

Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher zvíťazil v pondelňajšom paralelnom obrovskom slalome Svetového pohára v talianskej Alta Badii.

Vo finále zdolal Francúza Thibauta Favrota, v dueli o tretie miesto uspel ďalší francúzsky reprezentant Alexis Pinturault nad Mattsom Olssonom zo Švédska. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

Začínalo šestnásť dvojíc, ktoré si medzi pätnástimi bránkami zmerali sily v dvoch jazdách, od osemfinále sa išlo už len na jednu jazdu a nasadení lyžiari si vyberali modrú alebo červenú dráhu. Hirscher suverénne vyhral nedeľný obrovský slalom a najväčší favorit bol aj o deň neskôr v paralelnom "obráku". Bol najvyššie nasadený a otvoril celú súťaž proti krajanovi Rolandovi Leitingerovi, na ktorého si utvoril jednoznačný náskok už v úvodnej jazde. V druhom kole si poradil s Kjetilom Jansrudom, vo štvrťfinále ho potrápil Stefan Luitz, no Hirscher po pomalšom štarte zabral a v závere predstihol súpera. Vlaňajší víťaz Olsson sa na zjazdovke Gran Risa opäť dostal ďaleko, ale semifinále nedokončil a Rakúšan mu odplatil prehru v rovnakej fáze spred roka.

Na opačnej strane "pavúka" figuroval Nór Henrik Kristoffersen, ktorý napriek chybe vyradil Philippa Schörghofera o dve stotiny sekundy. Rovnakým tesným rozdielom zdolal aj domáceho Lucu De Aliprandiniho. Zaváhania sa však dopustil tiež po štarte štvrťfinálového súboja a manko na Favrota už nedohnal. Druhé semifinále bola čisto francúzska záležitosť medzi Pinturaultom a Favrotom, ktorý ako 26. nasadený prekvapujúco zdolal aj krajana a postúpil do záverečného boja s Hirscherom. Ten získal náskok v strmej pasáži a ustál aj krkolomne vyzerajúci skok, vďaka čomu dosiahol 62. víťazstvo vo SP, no premiérové v tejto disciplíne. Pred rokom obsadil v Alta Badii tretiu priečku.

"Išlo to dobre od prvého kola, ale zakaždým to je veľmi tesné, takže potrebujete aj šťastie. Ak nenačasujete štart, už ste takmer prehrali. V porovnaní s mojimi predchádzajúcimi výsledkami v tejto disciplíne ide o veľký úspech. Šesťdesiatdva víťazstiev je neopísateľné číslo. Je neuveriteľné, čo sa udialo za uplynulých desať rokov. Stojím tu ja, ale je to zásluha mnohých ľudí," povedal 29-ročný Rakúšan na webe ORF. Pripísal si štvrté tohtosezónne prvenstvo, celkovým počtom 62 triumfov sa v historickom rebríčku vyrovnal krajanke Annemarie Moserovej-Pröllovej. Viac majú na konte len Švéd Ingemar Stenmark (86) a Američanka Lindsey Vonnová (82).

Dvadsaťtriročný Favrot si výrazne zlepšil kariérne maximum, doteraz bol v seriáli iba štyrikrát na bodovaných miestach, najvyššie na sedemnástej pozícii.