Petra Vlhová sa pripravuje na obrovskú záťaž: Trochu zábavy pred megašichtou

Žiaden tréning nevynechala, iba si plnila svoje reklamné povinnosti. Petra Vlhová (23) si užila pár hodín plných zábavy a smiechu, navyše bez lyží a snehu.

Petru čaká najbližších 26 dní šichta ako hrom! Osem pretekov, ktorých výsledky budú veľmi dôležité pri bilancovaní tohto ročníka Svetového pohára. Osem pretekov, v ktorých je v hre 800 bodov! Získať ich všetky, to je sen, ktorý liptovská rodáčka určite sníva, ale nahlas o tom nehovorí. „Iba“ na tréningoch robí všetko pre to, aby sen premenila na realitu. Ona najlepšie vie, že to jednoduché nebude, ale to by nebola bojovníčka Petra, aby pre to neurobila naozaj všetko.

V hre je až 800 bodov!

 4 slalomy: 22. 12. Courchevel, 29. 12. Semmering, 5. 1. Záhreb, 8. 1. Flachau

 1 paralelný slalom: 1. 1. Oslo

 3 obrovské slalomy: 21. 12. Courchevel, 28. 12. Semmering, 15. 1. Kronplatz