Najlepšia príprava na prax? Na strednej odbornej škole v Nitre sa študenti učia pracovať s robotmi

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA v Nitre otvorila v piatok špecializované školiace pracovisko vybavené modernými robotmi.

Vzdelávacie centrum bude slúžiť najmä pre praktickú časť výučby študentov v systéme duálneho vzdelávania. Škola pripravuje od začiatku tohto školského roka 16 študentov v novom študijnom programe mechanik mechatronik v rámci spolupráce s automobilkou Jaguar Land Rover.

"Vo vzdelávacom centre budú študenti pracovať s robotmi, s ktorými sa stretnú aj v reálnej práci v automobilke. Študijný program je postavený tak, že polovicu vzdelávania tvorí teoretická časť, polovicu praktická časť. Tú absolvujú študenti jednak v tomto vzdelávacom centre, ale aj priamo v závode Jaguara," povedala Alexandra Sabolová z odboru komunikácie Jaguar Land Rover.

V novom vzdelávacom centre s rozlohou 200 štvorcových metrov a kapacitou 24 žiakov sú v súčasnosti umiestnené mechatronizovaná linka i robotizované pracoviská zamerané na ovládanie robotov. "Sú to tie isté druhy strojov, ktoré sa nachádzajú aj priamo v Jaguari, len v zmenšenej verzii. K nim by mali v priebehu dvoch mesiacov pribudnúť aj ďalšie stroje, na ktoré čakáme," uviedol zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie Ján Viderňan.

Na mechatronickej linke sa budú študenti učiť programovať proces pohybu súčiastok na dopravníkovom páse a ovládať riadiaci panel. Špeciálne vyvinuté roboty sú určené pre potreby manipulácie s materiálom a obsluhu strojov. Absolventi duálneho vzdelávania nájdu podľa slov technologického manažéra pre oblasť inovácií v Jaguari Land Rover Tonyho Bainbridgea uplatnenie vo všetkých prevádzkach automobilky od karosárne až po montáž či zabezpečenie kvality a údržbu.

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA v Nitre v minulom roku zmenila svojho zriaďovateľa. Zo štátu prešli zriaďovateľské kompetencie na Deutsch-Slowakische Akademien, dcérsku spoločnosť nadnárodného vzdelávacieho koncernu Europäisches Bildungswerk für Beruf and Gesellschaft so sídlom v Nemecku. Škola so 427 žiakmi ponúka päť štvorročných študijných odborov ukončených výučným listom a maturitnou skúškou.