Vysokoškoláka Pavla zlákala netradičná brigáda: Po prednáške oblečie uniformu a vtedy to príde!

Po škole oblečie uniformu a hor sa do práce! Pavol Golian z Michalovej (okr. Brezno) si popri štúdiu na STU v Bratislave hľadal brigádu, ktorú bude vedieť skĺbiť so školou. Oslovila ho ponuka Dopravného podniku Bratislava, ktorý hľadal vodičov električiek.

Po povinnom kurze tak už niekoľko mesiacov vozí ľudí hlavným mestom. Pavol (22) musel najprv zvládnuť pohovor, ale aj zdravotné a psychologické testy. Potom prišla na rad teória, jazda s prázdnou električkou a po zložení skúšky s vozidlom plným cestujúcich. „Prvá jazda na linke číslo dva bola katastrofa. Veľmi som sa bál, že urobím nejakú chybu alebo niečo zabudnem,“ smeje sa študent.

Aj keď mladý muž pôsobí na prvý pohľad suverénne, zo začiatku mal pred veľkým vozidlom rešpekt. „Musel som si zvyknúť na to, že nemám volant a nemôžem ho strhnúť, ak nastane krízová situácia,“ prezradil s tým, že jazdí vždy, keď má voľný čas, aby to nebolo na úkor školy. Aj keď jazdí rôzne trasy, jeho najobľúbenejšími sú päťka a osmička, pretože trvajú dlhšie a rýchlo to ubehne.

„Treba to vyskúšať a každý uvidí, či mu to bude vyhovovať,“ uzavrel. Hovorkyňa DPB Adriana Volfová uviedla, že s kampaňou pre študentov vysokých škôl začal dopravný podnik ešte v marci 2016 a stále v nej pokračuje. Doteraz získalo vodičské oprávnenie na vodiča električky 16 študentov. „Hodinovú mzdu majú brigádnici rovnakú ako vodič na plný úväzok, ktorého priemerný mesačný plat je cca 1 164 eur,“ povedala.

Podmienky pre študentov v dpb:

Vek od 20 rokov

Vodičské oprávnenie skupiny B

Výpis z registra trestov

Okrem kurzu absolvuje zadarmo aj zdravotnú prehliadku a psychotesty

Môže pracovať najviac 20 hodín týždenne

Čo na to ostatné mestá?

Banská Bystrica

Miroslav Snopko, Dopravný podnik mesta Banská Bystrica

Ešte sme sa nestretli s tým, že by sa za vodičov hlásili vysokoškoláci alebo brigádnici. U nás je to totiž náročné a potrebujete okrem vodičského preukazu na autobus aj kurz, aby ste mohli byť vodičom. No privítali by sme to.

Košice

Do uzávierky sa nám košický dopravný podnik nevyjadril.

Brali by ste takúto brigádu?

Simona (22), študentka

Nemyslím si, že to je zlé zamestnanie. Ak by som nemala inú prácu, tak by som to určite išla vyskúšať. Ale malo by to byť dobre zaplatené.

Tereza (22), študentka

Určite by som nešla pracovať ako vodička. Podľa mňa je to namáhavé zamestnanie.