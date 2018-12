Doktor o vypadávaní vlasov a plešatení: Vodičky, vitamíny a masáže môžu byť vyhodené peniaze

Sú korunou krásy každej ženy a symbolom mužnosti pánov! Nič však netrvá večne a rovnako je to aj s našimi vlasmi. Čo však robiť, keď o svoju pýchu začneme vo veľkom prichádzať?

Odborník na vlasy doktor Ján Popovič (58) pre Nový Čas Nedeľa prezradil, prečo nám padajú vlasy, čo proti tomu naozaj účinkuje aj čo rozhodne vlasom neprospieva.

Prečo nám vypadávajú vlasy?

Človek sa rodí s istým počtom vlasových cibuliek. Je stály a ak sa nič nestane, s ním aj zomrieme. Vlasy však majú obmedzenú životnosť, a to v priemere 2 - 6 rokov a potom vypadnú, aby na ich mieste narástli vlasy nové. Takto sa obmieňajú celý život a je to normálny prirodzený jav, pokiaľ ich nevypadáva príliš veľa.

Koľko je však veľa? Ak si prehrabnem vlasy a v ruke mi ich zostane 50, nemám panikáriť?

Vôbec nie. Pokiaľ nám denne vypadne 50-100 vlasov, nič sa nedeje. Z takéhoto vypadávania vám plešinka nehrozí. Iná situácia je, keď ich vypadáva viac.

Čo spôsobuje vypadávanie vlasov?

Za nadmerné vypadávanie vlasov môžu rôzne faktory. Najčastejšou príčinou je v u mužov aj u žien mužský pohlavný hormón testosterón. Spôsobuje postupné odumieranie vlasových cibuliek. Samozrejme, nedeje sa to okamžite, ale postupne.

Začína sa to zmenšením vlasovej cibuľky, stenčovaním vlasov, následne sa mení textúra vlasov, až nakoniec vlasová cibuľka odumiera a vlasy sa už netvoria. Tento stav nazývame androgénna alopécia.

Životnosť vlasov

Rast vlasov má tri fázy. Prvá je androgénna, keď vlasy rastú. Počas tohto obdobia vlasová cibuľka zarastá do hlbších vrstiev kože, aby bola lepšie vyživovaná. To, aké prirodzene dlhé naše vlasy budú, závisí od genetiky. Ich rast môže trvať od niekoľkých mesiacov až po 10 rokov.

To, aké prirodzene dlhé naše vlasy budú, závisí od genetiky. Ich rast môže trvať od niekoľkých mesiacov až po 10 rokov. Čím dlhšia je rastová fáza, tým dlhšie vlasy nám dokážu narásť, prv ako vypadnú. U zdravého človeka býva až do 85 - 90 % vlasových folikulov neustále v rastovej fáze. Potom nastupuje katagénna alebo prechodná fáza, ktorá trvá približne dva týždne. Počas tohto obdobia sa vlasový folikul oddelí od krvnej výživy.

Potom nastupuje katagénna alebo prechodná fáza, ktorá trvá približne dva týždne. Počas tohto obdobia sa vlasový folikul oddelí od krvnej výživy. Asi 1-2 % vlasov sa nachádzajú v tejto fáze. Posledná fáza sa nazýva telogénna alebo odpočinková a trvá tri až štyri mesiace. Počas týchto chvíľ sa regeneruje vlasový korienok.Keď vlas vypadne, na jeho mieste začne rásť nový. Približne 10 - 15 % vlasov je v tejto fáze.

Hovoríte o mužskom pohlavnom hormóne. Preto plešivejú častejšie muži ako ženy?

Muži majú, samozrejme, testosterónu viac ako ženy. Jeho hladina začne stúpať už pri pohlavnom dospievaní a hormón tak pôsobí prakticky počas celého života mužov, kým u nežnejšieho pohlavia sa pôsobenie testosterónu prejavuje zvyčajne až po menopauze, keď výrazne poklesne hladina ženských pohlavných hormónov. Keďže testosterón pôsobí na mužov dlhšie, i vlasové cibuľky sú vystavené jeho pôsobeniu oveľa dlhšie.

Môžeme to zhrnúť tak, že plešatých mužov môže aspoň tešiť, že majú viac testosterónu ako tí s hustými vlasmi?

A to vôbec tak nie je! Viete, keď niektorým mužom poviem, že za ich problém môže testosterón, tak sa nadujú a pomaly sa nezmestia do dverí, pretože si myslia, akí sú z nich chlapi. Musím ich vtedy trošku schladiť, pretože príčinou je síce testosterón, ale nie výška jeho hladiny v krvi, ale miera citlivosti vlasových cibuliek na tento hormón. Znamená to, že holohlavý muž môže mať úplne nízku hladinu testosterónu, ale geneticky je naň vysoko citlivý a to je dôvod, prečo vlasy vypadávajú.

Aby boli zdravé

Pre správny rast vlasov je dôležitá výživa, najmä dostatok bielkovín v potrave. Vlasy sú totižto z 90 % zložené z keratínu, silnej zlúčeniny proteínu. Vlasom však nesmie chýbať ani dostatok omega-3 mastných kyselín na ich výživu, železa na prevenciu proti vypadávaniu či vitamín B na podporu rastu vlasov.

Vlasom však nesmie chýbať ani dostatok omega-3 mastných kyselín na ich výživu, železa na prevenciu proti vypadávaniu či vitamín B na podporu rastu vlasov. Vlasom neprospieva dlhodobé nosenie upnutých vrkočov, ktoré môže viesť k strate vlasov. Doktori takéto vypadávanie vlasov nazvali trakčná alopécia, čo je dôsledok fyzickej námahy vlasov spôsobenej napríklad namáhavým účesom, ktorý ťahá vlasy, či dlhodobým nosením čiapky, ktorá šúcha o časť hlavy.

spôsobenej napríklad namáhavým účesom, ktorý ťahá vlasy, či dlhodobým nosením čiapky, ktorá šúcha o časť hlavy. Ak sa vám z nevysvetliteľných príčin zhorší kvalita vlasov, zbystrite pozornosť. Ich stav odráža naše celkové zdravie a výrazná strata vlasov môže signalizovať poruchy vnútri nášho tela.

Prečo niektoré vlasy testosterónu odolajú, kým inde, napríklad často navrchu hlavy, sa začne tvoriť plešinka?

Časť kože, ktorá pokrýva zátylok hlavy, sa vyvíja z iného zárodočného tkaniva ako koža, pokrývajúca hornú a prednú časť hlavy. Cibuľky, ktoré sa nachádzajú na zadnej časti hlavy, sú proti testosterónu odolné, preto pretrvávajú celý život. To je dôvod, prečo vzadu vlasy nevypadávajú.

Keď teda dostaneme do vienka citlivosť na testosterón, čo nám pomôže? Na trhu sú rôzne šampóny, vodičky, tabletky, procedúry... Po čom siahnuť?

Teraz vás sklamem a mnohých asi šokujem, ale poviem to tak, ako to je. Nepomôže vám nič. Pokiaľ máte genetickú predispozíciu na vypadávanie vlasov, tak vypadnú, nech si na hlavu dáte čokoľvek. Vodičky, vitamíny, masáže ani žiadna iná podporná liečba nepomôžu, pretože neodstránia príčinu problému. Je to, ako keby ste stromu odsekli koreň a potom ho polievali alebo hnojili, aby rástol. Sú to vyhodené peniaze.

Vlasy v číslach

100-tisíc je počet vlasových cibuliek, s ktorými sa v priemere rodíme. Počas života sa nám nové cibuľky netvoria a hustota vlasov závisí od ich sfarbenia.

s ktorými sa v priemere rodíme. Počas života sa nám nové cibuľky netvoria a hustota vlasov závisí od ich sfarbenia. 150-tisíc vlasových cibuliek majú v priemere blondiaci a blondínky. 90-tisíc vlasových cibuliek sa nachádza na hlavách ryšavých ľudí.

majú v priemere blondiaci a blondínky. 90-tisíc vlasových cibuliek sa nachádza na hlavách ryšavých ľudí. 110-tisíc vlasových cibuliek priemerne nosia na hlave tmavovlasí ľudia.

priemerne nosia na hlave tmavovlasí ľudia. 5 miliónov vlasových cibuliek pokrýva celé naše telo, okrem dlaní, chodidiel, pier a určitých miest na genitáliách, kde chĺpky nenájdeme.

pokrýva celé naše telo, okrem dlaní, chodidiel, pier a určitých miest na genitáliách, kde chĺpky nenájdeme. 50 - 100 vlasov nám vypadne každý deň.

nám vypadne každý deň. 0,2 - 0,44 milimetra - o toľko nám naše vlasy podrastú každý deň.

Práve ste nám zobrali všetky nádeje.

Mrzí ma to, ale jedinou účinnou metódou liečby androgennej alopécie je v takomto prípade transplantácia vlasov, respektíve nahradenie mŕtvych vlasových cibuliek živými. V mieste ich nadbytku ich zoberiete a dáte ich do miesta nedostatku.

Robí sa to tak, že premiestnime cibuľky zo zadnej časti hlavy, ktoré nie sú citlivé na testosterón, dopredu, kde sú odumreté. Je to trvalé riešenie, pretože s týmito cibuľkami testosterón už nepohne a prežijú.

Keď ich však vezmete zozadu, nebude mať dotyčný zasa plešinku vzadu?

Vždy je to o kompromise, keď z darcovskej zóny nejaké cibuľky vyberiete, nejaké tam musíte aj nechať. Záleží na tom, akú veľkú plochu treba pokryť. Darcovská zóna býva dvakrát menšia ako plocha, kam treba vlasy transplantovať.

Platí, že 50 % cibuliek môžete zobrať bez toho, aby to tam opticky chýbalo. Nie vždy máme dosť cibuliek na to, aby sme dostatočne husto pokryli vypadanú plochu. Pokiaľ je cibuliek v darcovskej zóne málo, robíme transplantáciu na 2-3 krát.

Čo ste korune krásy netu šili?

Každý človek má unikátny cyklus rastu vlasov a ten predpovedá, aký dlhý vlas narastie predtým, ako vypadne. Kratšie cykly rastu znamenajú, že vlasy majú krátku rastovú fázu a za istý bod dĺžky jednoducho nenarastú. Preto nech sa niektorí ľudia snažia akokoľvek, nikdy nebudú mať prirodzene dlhé vlasy.

Kratšie cykly rastu znamenajú, že vlasy majú krátku rastovú fázu a za istý bod dĺžky jednoducho nenarastú. Preto nech sa niektorí ľudia snažia akokoľvek, nikdy nebudú mať prirodzene dlhé vlasy. Vypadávanie vlasov nepostihuje iba hlavu, ale aj riasy či obočie.

nepostihuje iba hlavu, ale aj riasy či obočie. Ochlpenie, mihalnice a obočie majú krátku fázu rastu, inak by sme ich ťahali po zemi. Ak sa do obočia transplantujú folikuly z hlavy, netušia, že sú na novom mieste a rastú, ako keby boli na hlave. Preto sa musia zastrihávať.

Ak sa do obočia transplantujú folikuly z hlavy, netušia, že sú na novom mieste a rastú, ako keby boli na hlave. Preto sa musia zastrihávať. Vlasy rastú rýchlejšie v lete ako v zime a mužské a ženské vlasy sú rovnaké.

v lete ako v zime a mužské a ženské vlasy sú rovnaké. Mokré vlasy dokáž u zmeniť svoju dĺžku až o 30 %.

u zmeniť svoju dĺžku až o 30 %. Vlasy uchovávajú informáciu, čo sa nachádzalo v našej krvi. Preto sa napríklad pri forenzných testoch zisťuje prítomnosť drog cez vlasy. Ukážu pravdu aj v momente, keď už sú drogy z krvi dávno preč.

Preto sa napríklad pri forenzných testoch zisťuje prítomnosť drog cez vlasy. Ukážu pravdu aj v momente, keď už sú drogy z krvi dávno preč. Okrem kostnej drene sú vlasy najrýchlejšie rastúcim tkanivom v tele.

sú vlasy najrýchlejšie rastúcim tkanivom v tele. Plešinka začína byť viditeľná, iba pokiaľ z daného miesta zmizne 50 % vlasov.

iba pokiaľ z daného miesta zmizne 50 % vlasov. Vlasy na našej hlave dokážu uniesť až 12 ton, čo je hmotnosť dvoch slonov.

A ak niekto nemá dostatok cibuliek ani vzadu?

Vieme transplantovať cibuľky aj z inej časti tela ako brada, hrudník, chrbát a podobne. Keď som pracoval v zahraničí, prišiel za mnou raz starší pán s mladou dievčinou. Hlavu mal ako Lenin, iba pás vlasov vzadu, inak nič, no chcel byť ako Tarzan. Povedal som dobre, ideme skúsiť, čo sa s tým dá robiť.

Prv ako sme sa do toho pustili, som mu povedal, aby jeho dcérka počkala vonku. Odpovedal, že je to jeho priateľka. Hneď mi bolo jasné, prečo chce byť Tarzan, no odvtedy si dávam pozor na ústa. (smiech) V každom prípade tomuto pánovi sme transplantovali vlasové cibuľky z hrude.

Počkajte, celkom dobre si neviem predstaviť chlpy na hlave. Veď majú inú štruktúru, mýlim sa?

Nemýlite, ale keď niekto chce byť ako Tarzan... Ale vážne. Pokiaľ na hlavu implantujeme vlasové cibuľky z inej časti tela, impantujeme ich s vedomím, že vlasy, ktoré z nich budú vyrastať, budú iné. Obvykle sú dlhšie a tenšie. Je vecou skúseností chirurga, aby takéto vlasy vedel vhodne rozmiestniť.

Môžem niekomu darovať moje vlasové cibuľky podobne, ako sa darujú orgány?

Nie je to možné. Imunitný systém, ktorý stráži zdravie organizmu, by darovanú vlasovú cibuľku neprijal. Príslušné bunky by ihneď zistili, že je cudzia a zničili ju. Niečo podobné sa deje aj pri transplantácii orgánov. Aby telo nový orgán prijalo, musia lekári potlačiť prirodzenú reakciu imunitného systému. To má, samozrejme, vedľajší efekt, pretože telo je potom logicky náchylnejšie na všetky infekcie.

Koľko cibuliek zvyčajne transplantujete a ako sa to robí?

Je to individuálne. Zvyčajne transplantujeme 70 - 80 štepov na 1 cm2, od 1 200 až do 3 200 cibuliek na hlavu. Nie vždy sa všetky cibuľky ujmú. Garantujeme však 90-95% úspešnosť. Cibuľky vyberáme aj transplantujeme ručne. Extrahujeme ich elektrickou ihlou s priemerom 0,6 - 0,8 mm a implantujeme špeciálnym perom. Je potrebné byť dôsledný, pretože vlasy rastú v rôznych uhloch a keď ihlu zle vpichnete, vlasovú cibuľku preseknete a zničíte, čo je škoda.

5 mýtov o ľudských vlasoch

1. Časté strihanie vlasov spôsobuje ich zhustnutie Nie je to pravda, odstrihnutie končekov spôsobí iba optické zhustnutie. Strihanie raz za pol roka však vlasom prospeje.

2. Ak si vytrhnete šedivý vlas, narastú dva ďalšie Áno, narastie ich viac, ale nie preto, že ste si jeden vytrhli. Viac šedivých vlasov sa na hlave postupne objaví tak či tak.

3. Čím viac budete vlasy česať, tým budú krajšie Známe tvrdenie, že vlasy treba stokrát prečesať, aby boli krajšie, je taktiež výmyslom. Nadmerné česanie môže skôr narušiť vonkajšiu ochranu vlasov.

4.Vlasy šampónujte dvakrát Ak chcete minúť šampón rýchlejšie, pokojne to robte. Iné opodstatnenie dvojité šampónovanie vlasov nemá.

5. Farbenie vlasy nadmerne ničí Pravdou je, že vlasy ničí zosvetľovanie, pretože odstraňovanie vrstiev farby vlasy stenčuje a potom sú náchylnejšie na poškodenie. Naopak, farbenie na tmavšie odtiene vlasy obalí a tie pôsobia bohatšie a zdravšie.



Vpichy sú maličké, nezostáva tam žiadna jazva. Všetko sa robí v lokálnej anestézie. Vlasový štep obsahuje cibuľku a 1 – 5 vlasov, ktoré z nej vyrastajú. To znamená, že ak povieme, že sme transplantovali 1 000 cibuliek, tak sme premiestnili približne 3 000 vlasov.

Okamžite po zákroku odchádza pacient s hustou hrivou?

Nie, plný efekt sa prejaví až o 8 - 12 mesiacov. Premiestnené štepy v úvodnom štádiu rastú pomalšie, lebo keď ich z tkaniva vytiahneme, utrpia mikrošok zo zmeny prostredia. musia sa spamätať a aj tkanivo, do ktorého sa implantujú, si musí zvyknúť.

Vlasy v číslach

2 - 6 rokov je priemerná životnosť každého vlasu.

je priemerná životnosť každého vlasu. 32 - 129 je dĺžka, do ktorej vlas priemerne dorastie, ak ho neodstrihneme.

je dĺžka, do ktorej vlas priemerne dorastie, ak ho neodstrihneme. Na svete je približne

84 % čiernovlasých ľudí

11 % hnedovlasých

3 % blond

2 % ryšavých

Čo okrem testosterónu ešte môže spôsobiť vypadávanie vlasov?

Sú to príčiny ako ochorenia štítnej žľazy, rôzne infekcie, úrazy, stres a podobne. Takéto vypadávanie však nie je trvalé, a keď sa odstráni jeho príčina, cibuľky sa spamätajú a vlasy začnú znova rásť. Vtedy môžete skúšať rôzne mezoterapie, vitamíny a iné podporné liečby. Pri citlivosti na testosterón je to inak, ten cibuľky ničí a z toho sa samy od seba nespamätajú.

Problém s nadmerným vypadávaním vlasov často trápi mamičky po pôrode. Máme pre ne nejakú radu?

Po pôrode je hormonálny systém rozkolísaný a vtedy možu vlasy prechodne vypadávať. Časom sa však hormóny upokoja a všetko sa vráti do normálu.

Vypadávajú vlasy čoraz mladším ľuďom?

Áno, posúva sa to do čoraz mladších vekových skupín. Chodia sem už aj 20-roční chlapci.

Čo vlasom rozhodne neprospieva?

Dramatická manipulácia, šialené farbenie, upnuté a stiahnuté účesy, pretože to vyvíja tlak na cibuľky. Vlasom neprospievajú ani drastické diéty, nedostatok železa či nedostatok spánku. Ak niekto v snahe získať rýchlo svalovú hmotu pri cvičení berie anaboliká, tiež nemôže byť prekvapený, že plešatie.