Nepomýľte si jedlý šafran s touto rastlinou: Smrteľne jedovatá rastlinka rozkvitla v Tatrách

Z jedného je korenie z druhého jed. Tohtoročná jeseň je svojím priebehom veľmi zaujímavá. Niektoré rastliny na horských lúkach druhýkrát zakvitli.

Medzi nimi nájdeme aj krásny ružovofi alový kvietok, ktorý vyzerá ako jarný šafran, no ten však kvitne prvýkrát v tomto roku a ide o prudko jedovatú jesienku. Krásny, asi 10 až 15 cm vysoký kvet, ľudovo nazývaný zimozvesť alebo šafranica, rastie na mierne vlhkých lúkach, stráňach aj pasienkoch hlavne v hornatých oblastiach.

„Ľudia tieto dva kvety zamieňajú, no sú to rozličné rastliny. Čas kvitnutia jesienky je jeseň, no šafran kvitne skoro na jar. Na jesienku si však treba dávať pozor. Je veľmi jedovatá,“ upozornila nás Zuzana Homoľová, hlavná botanička Štátnych lesov TANAP-u.

Obsahuje jeden z najprudších jedov - kolchicín. Jedovatá je celá rastlina, no najviac podzemné hľuzy.Preto si dajte pozor, čo v nasledujúcich dňoch odtrhnete.

Jesienka

Obsahuje alkaloid kolchicín, ktorý vyvoláva otravu. Príznaky sa objavia po 2 až 5 hodinách. Prejavujú sa tráviacimi ťažkosťami a poruchami obehovej sústavy. Otrava sa môže skončiť i smrťou. Sú známe aj jej liečivé účinky. Dodnes sa používa pri liečbe kĺbového reumatizmu.