McGregor neudržal nervy na uzde: Počas fotenia zaútočil na súpera!

Očakávaný súboj chcel McGregor začať už počas fotografovania.

UFC čaká historický súboj ľahkej váhy. Chabib Nurmagomedov sa totiž stretne s írskym bojovníkom Conorom McGregorom. Posledná tlačová konferencia stála za to. McGregor meškal a tak sa jeho súper pobral preč. Keď však kontroverzný Ír konečne prišiel, slovne zaútočil na Nurmagomedovovho manažéra. Ali Abdelaziz je sk***ený udavačský teroristický potkan. Viem o ňom veľa a mohol by som ísť aj do väčších detailov a ja aj pôjdem. 11. septembra 2001 ho vytiahli z lietadla v Káhire. Mal letieť do New Yorku s piatimi pasmi! Neviem, prečo je tento muž v tejto sk***enej krajine," vrieskal na tlačovej konferencii McGregor.

V kľudnom duchu neprebiehalo ani váženie, kde sa pred fanúšikmi pokúsil McGregor na Chabiba zaútočiť.