Z bojnickej ZOO smerujú dvaja samci rysa do divočiny v Nemecku: Dôležitá úloha vo Falckom lese!

Národná zoologická záhrada Bojnice spolu s partnermi v rámci projektu LIFE Luchs vypustila ďalšie dva zachránené jedince rysa ostrovida do voľnej prírody v Biosférickej rezervácií Falcký les v Nemecku.

Celkovo išlo o 12. a 13. rysa vypusteného v rámci programu reštitúcie tohto druhu, z ktorých už sedem pochádza zo Slovenska. Informovala hovorkyňa zoo Simona Kubičková.

"Samce Alfi a Wrano dostali druhú šancu na život s veľmi dôležitou úlohou, majú spolu s ďalšími zvieratami pomôcť zachrániť reštituované populácie rysa v západnej Európe," skonštatovala Kubičková.

Alfi a Wrano sa do rehabilitačnej stanice národnej zoologickej záhrady dostali ako osirelé mláďatá vo veku asi dvoch až troch mesiacov. Pri príchode boli dezorientované, dehydrované a v zlej psychickej a fyzickej kondícií. Ich váha pri prijatí do rehabilitačnej stanice dosahovala len 2,6 kilogramu. "Iba vďaka rýchlej a odbornej pomoci expertného tímu zoo Bojnice sa ich podarilo zachrániť a dorástli na krásnych mladých rysov pripravených na vypustenie do voľnej prírody," ozrejmil vedúci zoologického odboru Národnej zoologickej záhrady Bojnice Branislav Tám.

Alfi pochádza z Národného parku Nízke Tatry a Wrana odchytili v intraviláne mesta Vranov nad Topľou. Ich váha pred vypustením v Nemecku dosahovala 16 a 17 kilogramov. Oboch pred vypustením označili GSM telemetrickými obojkami, ktoré zabezpečia ich monitoring počas nasledujúceho roka. "Všetci pevne veríme, že aj tieto dva mladé samce zopakujú vynikajúce adaptačné schopnosti v novom prostredí ako predchádzajúce rysy, a čím skôr sa zapoja do ďalšej reprodukcie vo Falckom lese," uzavrel Tám.

Bojnická zoologická záhrada už totiž skôr informovala, že vo Falckom lese v Nemecku jej partneri potvrdili reprodukciu u troch samíc rysa ostrovida, ktoré majú mať viacero mláďat a ich otcami by mali byť samce pochádzajúce zo Slovenska. Dve mláďatá priviedla na svet ešte vlani aj slovenská samica rysa Kaja, ich otcom je samec Lucky, rovnako zo Slovenska.