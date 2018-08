Narodili sa ďalšie roztomilé mláďatá: Slovenské rysy dvíhajú v Nemecku populáciu

Sú roztomilé! Vo Falckom lese v Nemecku sa narodili ďalšie mláďatá rysa ostrovida. Ich otcami by mali byť samce pochádzajúce zo Slovenska. O zvieracom prírastku informovala hovorkyňa zoo Bojnice Simona Kubičková. Do Falckého lesa previezli pred časom našich rysov - Kaju, Luckyho, Cyrila a Lunu.

Ďalšiu úspešnú reprodukciu reštituovaných rysov zaznamenal partner bojnickej zoo Stiftung Natur und Umwelt. „Na hranici medzi Nemeckom a Francúzskom ide o druhý rok s úspešnou reprodukciou. Vlani priviedla na svet dve mláďatá, samčeky Filu a Palu, slovenská rysica Kaja. Otcom mláďat bol samček Lucky, pochádzajúci zo Slovenska. Tento rok však na našu radosť naši partneri potvrdili reprodukciu až u troch samíc,“ uviedla Kubičková.

Až genetická analýza vzoriek slín podľa nej poskytne informácie o otcovstve. „Otcom mláďat môže byť samec Lucky, avšak do úvahy pripadá aj susedný samec Cyril, ktorý bol do Falckého lesa translokovaný po úspešnom odchyte z Muránskej planiny,“ vysvetlila hovorkyňa zoo. Reprodukciou rysov je podľa vedúceho zoologického úseku Branislava Táma nadšená aj zoo v Bojniciach. „Pre nás je to obrovské zadosťučinenie a povzbudenie do ďalšej práce,“ skonštatoval.