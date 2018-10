Obvinený z vraždy Kuciaka a Kušnírovej († 27) Andruskó začal spievať: Hodia vinu na Kočnera?!

Začal spievať?! Sprostredkovateľ Zoltán Andruskó, ktorý ako jediný obvinený v prípade vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27)podľa Denníka N spolupracuje s políciou, mal označiť za zadávateľa vraždy podnikateľa Mariána Kočnera (55).

Toho len v utorok náhle previezli do Leopoldova. Nový Čas zisťoval, kedy môžu Kočnera vôbec obviniť a aké dôkazy proti nemu musia získať. Nateraz sa zdá, že biznismena môže potopiť, ale aj zachrániť výpoveď obvinenej Aleny. Komárňanský podnikateľ Zoltán Andruskó, ktorý je obvinený v prípade vraždy, mal pri výpovedi za objednávateľa označiť podnikateľa Kočnera.

Meno zadávateľa sa vraj dozvedel od ďalšej obvinenej Aleny Zsuzsovej, ktorú policajti doteraz uvádzali ako objednávateľku popravy mladého páru. Informáciu priniesol Denník N s odvolaním sa na zdroje z prostredia vyšetrovania. Andruskó, ktorého kriminalisti označujú za sprostredkovateľa, pritom zatiaľ ako jediný spolupracuje s políciou.

Jeho údajnej výpovedi o Kočnerovi nahráva aj fakt, že podnikateľa v utorok presunuli z bratislavského Justičného paláca do väzenského zariadenia v Leopoldove. Polícia tieto manévre nechce komentovať. „Medializované informácie nie sú z oficiálneho zdroja, k ich relevantnosti sa nebudeme vyjadrovať,“ povedala hovorkyňa polície Denisa Baloghová.

Vyjadriť sa nechce ani Úrad špeciálnej prokuratúry s tým, že všetky relevantné informácie uviedol na pondelkovej tlačovej besede generálny prokurátor Jaromír Čižnár. „Nad rámec poskytnutých informácií sa v súčasnosti, vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, nebudeme vyjadrovať a ani komentovať informácie z neoverených zdrojov,“ vyhlásila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Bývalá prokurátorka Eva Mišíková vysvetľuje, že v priebehu ďalšieho vyšetrovania musí byť Andruskóovo svedectvo preverené. „Domnievam sa, že bude veľmi dôležité aj to, či sa doteraz považovaná objednávateľka tohto ohavného činu k veci vyjadrí, či bude spolupracovať a či takú skutočnosť potvrdí. Predpokladám, že takúto skutočnosť by nepovedal niekto, kto by túto informáciu od teraz považovanej objednávateľky nemal. Že by to uvádzal bez toho, aby informáciou disponoval,“ povedala Mišíková. Bude podľa nej záležať, či sa to potvrdí ďalšími dôkazmi.

„Alebo tými, ktoré už boli vo vyšetrovaní vykonané,“ dodáva Mišíková. Okrem Andruskóa a Zsuzsovej sa na úkladnej vražde mali podieľať aj vrah strelec Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorý ho mal na miesto činu doviezť autom. Všetci okrem podnikateľa Andruskóa sa proti obvineniu z vraždy páru odvolali a ich väzbu bude riešiť Najvyšší súd.

„Predmetná vec napadla do senátu 4T. V zmysle trestného poriadku o sťažnostiach rozhodne NS SR ako súd sťažnostný na neverejnom zasadnutí do piatich pracovných dní od predloženia sťažností na rozhodnutie,“ uviedla hovorkyňa Alexandra Važanová. V senáte je aj kontroverzný sudca Štefan Harabin, či dostane prípad na stôl, však nie je isté.

Najväčší trest, 25 rokov až doživotie, hrozí Alene Zsu- zsovej, ktorá je považovaná za objednávateľku vraždy. V súčasnom postavení tak podľa zákonov nemôže dostať prípadné úľavy a nižší trest. Ak by vysvitlo, že nad ňou je ešte ďalší zadávateľ a spolupracovala by s vyšetrovateľmi, mohla by si pomôcť.

„Keby bolo zistené, že objednávateľom je niekto tretí, napr. pán Kočner, potom je pravdepodobné, že ju by prekvalifikovali na pomocníka. A v jeho prípade už nie je vylúčená aplikácia štatútu spolupracujúceho obvineného. Keby spolupracovala a nemala tento štatút , tak je to aj tak poľahčujúca okolnosť a má to vplyv na zníženie výmery trestu,“ vysvetlil advokát Marek Benedik.

Jedno svedectvo nestačí

Marek Benedik, advokát

Trestný poriadok rozoznáva niekoľko druhov dôkazných prostriedkov a výpoveď je jedna z nich. V tomto prípade by to bola výpoveď obvineného, čo je tiež jeden z dôkazov. Osoba spolupracujúca s políciou môže usvedčovať jedného z páchateľov, ale mal by tam pristúpiť ešte ďalší dôkaz.

Nemal by to byť jediný korunný dôkaz vedúci k odsúdeniu. Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva by to bolo problematické. Lebo v takom prípade je to tvrdenie proti tvrdeniu. Ďalším dôkazom by mohla byť aj výpoveď ďalšieho obvineného.

Dôkazy by si však nemali odporovať a mali by byť vo vzájomnom súlade, navzájom sa podporovať. Tak sa to stalo napríklad aj v prípade Mikuláša Černáka, kde ho usvedčili jeho bývalí spoločníci. Relevantné je, samozrejme, či je prítomný nejaký motív, či má logiku, že si to určitá osoba objednala.

Objednávateľka Alena Zsuzsová

Aktuálne jej hrozí najväčší trest, 25 rokov až doživotie. Podmienečne zastaviť trestné stíhanie sa nesmie voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu. Ak by uviedla skutočného objednávateľa, mohla by aj ona získať postavenie spolupracujúceho obvineného.

Sprostredkovateľ Zoltán Andruskó

Ako jediný z obvinených spolupracuje s vyšetrovateľmi. Môže získať štatút spolupracujúceho obvineného a výrazne si skrátiť trest či dokonca dosiahnuť so súhlasom prokurátora zastavenie stíhania voči nemu. Pomôcť mu môže aj fakt, že s políciou spolupracuje už vo fáze prípravného konania.

Strelec Tomáš Szabó a šofér Miroslav Marček

Obidvaja majú stále nárok byť vedení ako spolupracujúci obvinení. Zákon túto možnosť ponúka aj v ďalších fázach procesu. Súd však bude prihliadať, v akom štádiu konania sa prípadne rozhodnú spolupracovať a podľa toho rozhodnúť o ich benefitoch.