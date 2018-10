Prvý rozhovor s Kočnerom po vražde Kuciaka a jeho snúbenice: Čo prezradil?

Nový Čas sa v deň objavenia tiel Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) rozprával s Mariánom Kočnerom.

V rozhovore prezradil, ako vníma ohavnú popravu a tvrdil, že stopa by podľa neho mala smerovať ešte len k tomu, o čom Kuciak chcel písať, a nie k osobám, ktorým sa venoval. Práve Kočnera mladý novinár pritom často spomínal vo svojich článkoch a zistil viaceré nové skutočnosti.

Ako ste sa dozvedeli o vražde Jána Kuciaka?

Predovšetkým, úprimnú sústrasť rodine Jána Kuciaka aj rodine jeho priateľky. Je to obrovská tragédia, ktorú som sa dozvedel dnes (v pondelok, pozn. red.) z médií. Nedá mi nereagovať na nemiestne poznámky novinárov z médií, ktoré ma nemajú rady. Sú to tí, ktorí keď môžu povedať niečo negatívne, tak to s radosťou urobia. Priživovať sa na tejto tragédii budú ešte veľmi dlho.

Aký bol váš vzťah s pánom Kuciakom?

Čo sa týka mojich vzťahov a komunikácie s pánom Kuciakom, s Jánom som sa stretol len raz v živote na mojej tlačovke, kde mi položil tri otázky, niekoľko mailov som dostal od neho k veciam, ktoré písal o firmách, ktoré sa ma týkali či netýkali.

Všetci slušní novinári, ktorí sa správajú korektne, vedia, že nemám problém vyjadriť sa k akejkoľvek otázke, tak to bolo aj v tomto prípade. Pánovi Kuciakovi som na všetky otázky, na ktoré som odpovedať vedel, vždy odpovedal. Zase musím povedať, že aj on ich vždy seriózne uverejnil, aj keď so svojím komentárom, čo už patrí k tomu, že pracoval pre portál Aktuality.sk.

Pánovi Kuciakovi ste sa mali v minulosti vyhrážať.

K tomu, ako to nazval šéfredaktor portálu Aktuality.sk, nebezpečnému vyhrážaniu - nepovažujem za nebezpečné vyhrážanie, keď som sa v rozhovore, ktorý sme s pánom Kuciakom viedli, medzi iným vyjadril, resp. položil som rečnícku otázku, že ako by sa jemu páčilo, keby som začal na neho a na iných novinárov hľadať nejakú špinu a takisto na jeho rodinu a potom to uverejnil, aj keby som vedel, že to nie je úplne korektné, nedal by som priestor na vyjadrenie...

Čiže som nepovedal, že niečo idem na neho hľadať či uverejňovať. V debate som povedal, či by sa to jemu páčilo a za tým si stojím, nevidím v tom nič nebezpečné. Dnes som sa pri pozeraní tlačovky pána policajného prezidenta dozvedel, že nebohý pán Kuciak na mňa podal trestné oznámenie. Dozvedel som sa o tom prvýkrát, ani ma zatiaľ nikto k tejto veci nevolal.

V minulosti ste mali vyjadrenia, že idete hľadať špinu na novinárov.

Bavíme sa o veciach, ktoré sú vymyslené alebo pravdivé?

Vy ste teda vyzývali na pravdivé zverejňovanie vecí?

Každý z nás je nejaký, každý má nejakú povahu. Niekto je alkoholik, niekto bije svoju ženu, niekto bije svoje deti... Novinár, ktorý hovorí o čistote spoločnosti, by mal byť ten, kto je najčistejší. Aspoň kedysi, keď som chodil na filozofickú fakultu, odbor žurnalistiky, to tak bolo. Novinári boli svätí a morálne autority.

Je možné, že jeho vražda súvisela aj s tým, že písal články priamo o vás?

Gašpar povedal, že pravdepodobne a vie viac, ako si mohol dovoliť povedať. Keby sa nad tým niekto zamyslel, tak to, čo bolo napísané, sa už nedá vrátiť späť a vygumovať. Pán Kuciak naposledy písal o mne asi pred tromi - štyrmi mesiacmi a vtedy sme spolu aj komunikovali naposledy.

Ak to má súvis s jeho novinárskou prácou, tak asi by bolo zaujímavé hľadať niečo, čo chcel písať, nie to, čo už napísal. Ak niekto chcel zabrániť uverejneniu nejakých skutočností, ktoré pán Kuciak našiel, tak tam by som skôr hľadal potenciálneho páchateľa.