Kočner sa mal cez telefón vyhrážať Kuciakovi († 27): Prečítajte si prepis ich rozhovoru

Kuciak sa minulý rok sťažoval na postup vyšetrovateľov v prípade vyhrážok Kočnera voči nemu. Podal trestné oznámenie, ktoré polícia odmietla bez vypočutia samotného podnikateľa.

Po jeho smrti začali telefonát opäť prešetrovať, ale vyšetrovateľ to opäť zmietol zo stola s tým, že je dôležité rozlišovať nebezpečné vyhrážanie od prejavov, pri ktorých boli použité silné slová, ale v skutočnosti o nič závažné nešlo. Nový Čas prináša časť rozhovoru medzi Kočnerom a Kuciakom.

Kočner: No, pán Kuciak, poviem vám ja jednu vec. Začnem sa zaujímať, pán Kuciak, teraz ja o vás, o vašu matku, o vášho otca, o vašich súrodencov, o všetkých sa začnem zaujímať a budem aj ja o vás zverejňovať všetko, čo o vás nájdem, pán Kuciak.

Budete prvý, uprednostním vás pred pani Tódovou, pretože vy to, čo robíte, tak robíte veľkú nadprácu a ja som presvedčený o tom, že si vás niekto najal, že vás za to niekto platí, neviem vám to teraz dokázať.

Kuciak: Lebo to nie je pravda.

Kuciak: Som novinár, komunikoval som s hocikým, ale nikdy nešiel prvý impulz od nikoho iného.

Kočner: Pán Kuciak, vy nie ste novinár. Vy ste malý pisálek, ktorý robí na objednávku. Vy máte od novinára naozaj ešte veľmi ďaleko. Ešte raz, nemôžem povedať, že vás za to niekto platí, platí vás váš zamestnávateľ, to vás platí určite, a neviem vám dokázať, že je za tým aj niečo iné, ale keď vám to budem vedieť dokázať, pán Kuciak, tak vám garantujem, že skončíte s písaním, pretože vás budem pranierovať. Keď budem teda tie dôkazy mať, teraz ich nemám. Ale verte tomu, že urobím všetko pre to, aby som ich získal, ak existujú.

Kočner: Mám, mám, mám. Tak ako vy nemáte pravdu v ničom, viete, tak ja si myslím, že mám. Ale môžete si byť istý, že začnem sa vám osobne, pán Kuciak, špeciálne venovať.

Kuciak: To je vyhrážka?

Kočner: Prečo? Pokojne vám to hovorím. Začnem sa špeciálne venovať vám a vašej osobe, vašej matke, otcovi a vašim súrodencom.

Kuciak: Viete, kto zaťahuje do takýchto sporov rodinu?

Kočner: Ale choďte mi do riti s vašimi názormi, prosím vás! Vy tiež zaťahujete do týchto vecí moju rodinu a ani o tom neviete, a ja vám poviem len jedno.

Kuciak: Nerobím to úmyselne.

Kočner: Akonáhle zistím nejakú špinu, nejaké prešľapy u vás, v celej vašej rodine, ešte raz, nejakú špinu, prešľapy, trestné činy u vás a vašej rodine, každý má niečo za nechtami, buďte si istý, že to takisto zverejním ako vy.

Ale takisto s dôkazmi, bez dôkazov nie, len s dôkazmi, takže budem, pán Kuciak, hľadať. Budete prvý, ktorý bude uverejnený na mojej internetovej stránke, venujem vám ako prvému novinárovi čestné miesto. Ak ste slušný a čestný, tak tam nebudete, ale ja si to nemyslím.