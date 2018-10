Najlepšia učiteľka Slovenska je Zuzana z Košíc: Žiaci prezradili tajomstvo jej úspechu! Pokorí týmto celý svet?

Už aj vo vesmíre vedia, že najlepšia učiteľka Slovenska je v Košiciach! Zuzana Tkáčová (41) z Gymnázia sv. Edity Stei­novej získala prestížne ocenenie v medzinárodnej súťaži Global Teacher Prize.

Srdcia žiakov i odbornú porotu si získala nadšením pre bádateľskú formu informatiky a nanotechnológií. Meno víťazky v utorok oznámila slovenská družica skCube v podobe morzeovky. Po jej dešifrovaní už bolo jasné, kto sa stal prvým Učiteľom Slovenska. „V prvom momente to bolo o obrovskom nadšení za povšimnutie mojej práce. Čoskoro ho vystriedal pocit zodpovednosti, je to začiatok ďalšej práce. Ideme ďalej!“ vyhlásila Zuzana Tkáčová, ktorá prezradila, že so žiakmi pracuje v otvorenej, pohodovej a priateľskej atmosfére: „Pri štúdiu ich beriem ako partnerov.“

Spolu s ocenením si odniesla aj odmenu 5-tisíc eur. Ako ju využije, zatiaľ netuší. „Najväčšou výhrou bolo pre mňa uznanie a standing ovation v sále,“ povedala Zuzana, ktorá sa bude v marci 2019 uchádzať o svetové ocenenie Global Teacher Prize v Dubaji. Ak by uspela, čaká ju odmena v podobe 1 milióna eur. „Musím sa priznať, že už mám aj predstavu, ako by som ich využila! Mojím snom je vybudovať nanoedukačné centrum v Košiciach pre študentov i učiteľov, kde by sa mohli vzdelávať a robiť experimenty,“ prezradila.

Cenou verejnosti si ľudia uctili aj košickú učiteľku Školy úžitkového výtvarníctva Naomi Ráczovú (41). K víťazstvu sa jej rozhodol pomôcť aj školský kolektív a na vyhlasovanie súťaže jej vyrobil netradičnú sukňu. „Žiaci mi ju celú zapísali krásnymi odkazmi vrátane mojej obľúbenej vety - pošlite mi ospravedlnenku! Rovnako aj to, že mi držia palce a ľúbia ma. Toto gesto ma dojalo,“ dodala Ráczová.

V čom je vaša učiteľka výnimočná?

Oliver Hasaj (17), tretí ročník

Má niečo, čo mnohým učiteľom informatiky chýba - pohľad z profesionálnej stránky. Dáva do toho svoju dušu.

Roland Rak (18), štvrtý ročník

Pomohla nám rozšíriť obzory tým, že nás brávala na rôzne informatické akcie a výstavy, ktoré sme s inými učiteľmi nikdy nemali.

Sofia Mikulová (17), štvrtý ročník

Predstavila mi informatiku aj z tej ženskej stránky, že aj ja sa viem podujať na vyvíjanie technológií. Podnietila vo mne túžbu to študovať.“

Ivan Fábry (18), štvrtý ročník

Ukázala nám, že informatika vie byť jednoduchá, ako sa na ňu správne pozerať a dostať sa aj ku komplikovanejším učivám.