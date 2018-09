Nicholsonová a Sólymos budú musieť vysvetľovať majetkové priznania: Výbor sa chce zamerať aj na exministra vnútra

Podpredsedníčka Národnej rady SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) budú zrejme musieť vysvetliť, prečo v majetkovom priznaní neuviedli všetok svoj majetok.

Ich prípadmi sa má zaoberať parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií na utorkovom rokovaní. TASR to potvrdil predseda výboru Vladimír Sloboda zo SaS. Za neúplné majetkové priznanie hrozia previnilcom finančné tresty. Nicholsonová v majetkovom priznaní neuviedla, že vlastní chatu. Sama sa priznala. Sólymos neuviedol podiel vo firme. "Považujem to skôr za administratívnu chybu, pretože ich majetok je verejne známy, netaja sa ním, ale zákon je striktný a treba ho dodržiavať," povedal Sloboda s tým, že tento majetok mali do majetkového priznania uviesť.

Výbor by sa mal zaoberať aj podnetom voči exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD). Týkať sa má motorky, ktorú Kaliňák dostal ako dar od ministra vnútra Spojených arabských emirátov. Poslanci by sa ďalej mali vrátiť ku konaniu voči prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Týka sa prípadu financovania jeho prezidentskej kampane. Prezident mal výboru povedať, či existuje pohľadávka medzi ním a firmou KTAG, a ak áno, prečo ju neuviedol v majetkovom priznaní. Ak taká pohľadávka existovala počas jeho výkonu funkcie prezidenta SR a on ju nepriznal, porušil tým ústavný zákon o konflikte záujmov.

Kiska obvinenia a podozrenia odmietol, poslancom vo svojom stanovisku napísal, že jeho oznámenie o majetkových pomeroch je úplné a obsahuje všetky náležitosti požadované a uložené citovaným ústavným zákonom. Vyjadrovala sa aj firma Kiska Travel Agency (KTAG). Výboru pred pár týždňami napísala, že nemá pohľadávky voči verejnému funkcionárovi Kiskovi. A keďže záväzok neexistuje, nemôže ani zaniknúť.

Naposledy výbor o prípade rokoval v neverejnom režime, keďže sa rozprával o prezidentovom daňovom tajomstve. Časť Kiskovho spisu o financovaní predvolebnej kampane poslal výbor na ministerstvo financií. Sloboda pripúšťa, že výbor bude vzhľadom na daňové tajomstvo opäť v tejto veci rokovať bez prítomnosti verejnosti.