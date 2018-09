Ministerka Lubyová na začiatku školského roka sľubuje: Učiteľov aj žiakov čakajú pozitívne zmeny

Vyššie platy, lepšie podmienky na prácu a zatraktívnenie učiteľskej profesie prisľúbila ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) učiteľom pri otvorení nového školského roka v Topoľčanoch.

Stretla sa tam so žiakmi a pedagógmi na Základnej škole (ZŠ) Tribečská a na strednej odbornej škole (SOŠ) drevárskej. „Som veľmi rada, že môžem symbolicky otvoriť nový školský rok na základnej škole v Topoľčanoch. Je to škola, ktorá má veľmi dobré výsledky v inkluzívnom vzdelávaní a v starostlivosti o talentované deti. Osobitne by som chcela privítať prváčikov, ktorých je na tejto škole 72 a na celom Slovensku ich je vyše 50.000. Je to veľký zlom v ich živote a chcem im zapriať veľa radosti z učenia a ich rodičom veľa radosti z pokroku ich ratolestí,“ povedala Lubyová vo svojom príhovore.

Podľa jej slov čakajú žiakov i pedagógov v novom školskom roku mnohé zmeny, ktoré sa budú týkať odmeňovania i spôsobu práce učiteľov. Okrem zvyšovania platov pre súčasných i začínajúcich pedagógov pracuje ministerstvo školstva aj na zákone o pedagogických odborných zamestnancoch. Ten by mal zvýšiť atraktivitu učiteľskej profesie a zlepšiť podmienky pre učiteľov a riaditeľov škôl. „Ide napríklad o to, že riaditelia nebudú mať povinnosť učiť, ale naplno sa budú môcť venovať manažmentu školy. Upravujeme aj úväzky vychovávateľom tak, aby sa vyrovnali s pedagogickými pracovníkmi, aby nemali dlhšie hodiny a nemali väčší pracovný nápor. Snažíme sa učiteľom skultúrniť prostredie a zatraktívniť učiteľskú profesiu, aby sme ukázali, že je veľmi dôležitá a že na Slovensku treba jej kredit stále zvyšovať,“ zdôraznila Lubyová.

Ministerka v Topoľčanoch navštívila aj SOŠ drevársku, ktorá začala s duálnym vzdelávaním medzi prvými strednými školami na Slovensku. „Práve duálne vzdelávanie je jednou z tých oblastí, kde je veľmi veľa noviniek. Je medzi nimi napríklad aj to, že odstraňujeme krátenie normatívu pre školy, to znamená, že školy budú finančne zvýhodnené, ak budú otvárať duálne triedy. Obrovskou novinkou sú priame platby pre zamestnávateľov. To znamená, že malý a stredný podnik, ktorý vzdeláva študentov v duálnom procese, môže dostať až 1000 eur na žiaka za rok. Ostatné podniky v závislosti od počtu hodín dostanú od 400 do 700 eur,“ uviedla Lubyová.

Zmeny v duálnom vzdelávaní sa dotknú aj žiakov, ktorí nebudú musieť uzatvárať učebné zmluvy do 31. augusta, ale až do 15. septembra pri nástupe do prvého ročníka. V prípade, že budú v duálnom vzdelávaní voľné miesta, môžu sa doň zapojiť až do 31. januára. Študenti si navyše podľa nových pravidiel budú môcť v rámci duálneho vzdelávania zarobiť viac ako doposiaľ. „Odstraňujeme hornú hranicu odmeňovania žiakov, ktorá bola na úrovni 100 percent minimálnej mzdy. Teraz sme to odstránili, čiže naozaj sa dá dohodnúť so zamestnávateľom dôstojná odmena zodpovedajúca pomerom. Snažíme sa tiež odstrániť byrokratické bariéry, takže zamestnávatelia, ktorí museli zháňať veľa potvrdení, ich teraz budú môcť nahradiť čestnými vyhláseniami,“ dodala Lubyová.