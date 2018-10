Predavačka skritizovala na Facebooku slovenské zákazníčky: Ľudia na nej nenechali ani nitku suchú

Slovenka pracuje ako predavačka v obchode, na internete sa zverila s vecou, ktorá ju na zákazníkoch škrie.

Kritiku podala útočným spôsobom, na čo jej desiatky ľudí reagovali podobným tónom. Poznámku na adresu zákazníkov zverejnila na Priznaniach žien.

"Ženy, vy sa ani trochu nehanbíte vojsť do obchodu pár minút pred zatvorením?? Vy si myslíte, že tie predavačky, čo tam robia celý deň, nemajú napríklad doma deti, na ktoré sa už konečne po zatvorení tešia a chcú sa za nimi ponáhľať domov? Že nemajú rodinu? Že nemajú žiadne právo na voľno? Že len za to, že VY nemáte doma čo robiť, tak sa prídete presúšať a prechádzať sa po obchode a tie predavačky musia preto ťahať nadčas, za ktorý im nikto nezaplatí? Viete čo? Vám sa to všetko vráti a toto len svedčí o vašom bezcitnom sebeckom charaktere, vy unudené chudery."

Ľudia, ktorí získali najviac lajkov za komentáre, dotyčnej poväčšine oponovali. "Sorry, pokiaľ je otvorené do 22:00, tak do tej doby nakupujem," uviedol Filip. "A čo ak aj tie ženy práve skončili v práci a musia rýchlo nakúpiť?" utrúsila poznámku Anna. "Keď je otvorené napr. do 18:00, tak do 18:00 môžem nakupovať. Čašník tiež obsluhuje až do konca otváracej doby," napísala ďalšia zákazníčka. "Keď je otvorené do 21:00, tak o 20:50 sa tam už nechodí?" reaguje Maroš. "Ak mám otvorené do 22:00, tak tolerujem čas do 22:10, dlhšie ani o minútu navyše. Ak sa ti tá práca nepáči kvôli tomuto, tak založ firmu ty a urob si prísne pravidlá. :-D Ale potom by si bol/a rada, ak by nakupovali aj hodinu po záverečnej, nech ešte zarobíš niečo navyše," poznamenal Gabriel. "No vie to vytočiť, ak dve minúty do záverečnej ešte niekto vletí a ty potrebuješ ešte spraviť uzávierku, podlahu a stihnúť ten posledný bus, ale to nikto nikdy nepochopí, kým nezažije," zastala sa názoru Slovenky Petra.