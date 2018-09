Slovák odhalil manželkinu neveru dva týždne po svadbe: Keď zistil podrobnosti, zostalo mu zle

So ženou, ktorá mu bola neverná, navyše čaká dieťa.

Zúfalý muž zverejnil trpký príbeh na Priznaniach žien na Facebooku. Nepríjemná životná situácia ho dohnala do slepej uličky. Teraz nevie, čo si počne, preto žiada o radu neznámych ľudí. Väčšina z tých, ktorí reagovali na jeho problém, sa ho však spýtala jednu a tú istú otázku.

"Ahojte, píšem sem, lebo si neviem poradiť, čo mám robiť. Som 39-ročný muž, ktorý v živote nebol stále slušný, ale na druhej strane som nikdy nikomu neublížil. Som už dvakrát rozvedený, mám syna z bývalého manželstva, o ktorého som sa stále staral. Pred 6 rokmi, už ako rozvedený, som sa zoznámil s priateľkou, s ktorou som žil doteraz aj žijem 6 rokov. Kúpil som dom, presťahovali sme sa tam, všetko bolo ok, teda aspoň ja som si to myslel...

Po dlhom naliehaní na moju osobu som sa rozhodol, že sa teda zosobášime. Mali sme svadbu pred mesiacom a ona taktiež chcela veľmi dieťa, tak teda momentálne je už v 4 mesiaci. Dva týždne po svadbe som sa dozvedel, že v práci má dosť vážnu známosť. Vypisovačky na Skype, časté dotyky a objatia, posielanie fotiek a podobne. Keď som na to prišiel, nepovedala mi hneď všetko naraz. Dostal som to z nej ťažko, veci priznala len postupne, aj to som už vedel alebo sa dozvedel po rozhovore s dotyčným pánom. Myslím si, že tam bolo toho aj viac, a to dlhodobo, čo viem aspoň rok. Počas toho roku nehovorím, že tam neboli menšie hádky, ale normálny partnerský vzťah. Teraz už manželka má 30 rokov, neviem, prečo mi to spravila, sama mi na to nevie povedať nič, a stále len klame. Chce skončiť aj v robote, len aby som jej neveru odpustil, ale strašne ma ponížila, nemám chuť do života, neviem, čo mám ďalej robiť. V živote som jej neublížil, všetko bolo ok. Vžite sa do mojej kože - dva týždne po svadbe sa dozviete, že mala vaša partnerka vážny vzťah. Je mi zle, neviem, čo mám robiť a je tam aj to dieťa v brušku, aspoň raz v živote som chcel vidieť svojho potomka vyrásť do dospelosti," napísal zronený muž.

Mnoho ľudí sa ho pod príspevkom spýtali len jedno: "Si si istý, že to dieťa je tvoje?"