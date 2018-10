Značný posun. Po tom, čo na možný únos vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha naším vládnym špeciálom upozornili nemecké médiá, začalo sa vyšetrovať aj na Slovensku.

Zatiaľ čo exminister Robert Kaliňák (46) stále tvrdí, že delegácia mohla „zneužiť našu pohostinnosť“, napokon z toho môže byť trestný čin. O tom, ako do slovenského lietadla na bratislavskom letisku vliekli Thanha, vypovedali dvaja policajti. Tí potvrdili verziu, ktorá sa zakladala na výpovedi viacerých mužov zákona o zavlečení vietnamského funkcionára. Teraz to podľa Denníka N dvaja policajti oznámili aj vo výpovedi pred vyšetrovateľom a svedčia, že videli pravdepodobne únos - keďže Thanha niekto vliekol do nášho špeciálu. Nastáva tak posun v samotnom vyšetrovaní, doteraz šlo len o preverovanie udalosti.

„Dozorujúci prokurátor dal po preskúmaní obsiahleho súvisiaceho spisového materiálu vyšetrovateľovi pokyn, aby začal trestné stíhanie vo veci prečinu obmedzovania osobnej slobody spolupáchateľstvom,“ uviedol hovorca krajskej prokuratúry v Bratislave Michal Šúrek. Bývalý šéf úradu na ochranu ústavných činiteľov Peter Krajčirovič svedectvá policajtov pre Denník N vysvetľuje ako pomstu za to, že obaja trvali na prísnych fyzických testoch, ktoré podľa nich viacerí zamestnanci už nespĺňajú.

Exminister Kaliňák najskôr odmietal, že by na palube bol niekto zranený či spútaný. Neskôr pripustil, že ak sa také niečo stalo, tak Vietnamci zneužili našu pohostinnosť. Nemeckí vyšetrovatelia pritom aj podľa súdneho konania nepochybujú, že Vietnamec odišiel v našom špeciáli. Preveruje sa aj to, že sme susedom v Poľsku tvrdili, že na palube bol aj exminister Kaliňák. Ten pritom nikam neletel a jeho meno slúžilo len na povolenie preletu, keďže pôvodne to zamietli.

ČO SA VIE O PRÍPADE

- Thanha uniesli vlani 23. júla agenti vietnamskej tajnej služby z Berlína dodávkami ho previezli cez Česko až pred vládny hotel Bôrik

- tam bolo krátke rokovanie slovenskej a vietnamskej delegácie ministerstva vnútra

- exminister Kaliňák požičal Vietnamcom vládny špeciál na cestu do Ruska

- v delegácii mal byť aj Thanh, ktorého naložili do lietadla pod zámienkou, že je opitý