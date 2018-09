Bývalá tenistka Martina Suchá: Polovica športovcov upadne po kariére do krízy

Zaradiť sa do bežného života. To je problém, ktorý majú viacerí profesionálni športovci po skončení aktívnej kariéry na celom svete. Na Slovensku sa ním začala zaoberať bývalá úspešná tenistka Martina Suchá (37) a snaží sa im podať pomocnú ruku zatiaľ pomocou rôznych inšpirácií či rád na prednáškach.

Fedcupová víťazka z roku 2002 priznáva, že po odchode z okruhu WTA si tiež prešla ťažším obdobím, no rýchlo ho prekonala. Spomenula si na to počas diskusie o tejto téme, ktorú organizovala jej kamarátka a tiež bývalá tenistka Klaudia Malenovská.

„Pre mnohých z nás je to spoločná skúsenosť. Viac než polovica športovcov si po kariére prejde menšími krízami až po väčšie či dokonca depresie,“ uviedla Martina Suchá. Tá po kariére vyštudovala na vysokej škole ekonómiu s manažmentom, v USA pôsobila v akadémii Johna McEnroa a momentálne je trénerkou. Popri tom odovzdáva spolu s Klaudiou Malenovskou skúsenosti ďalším športovcom.

„Sme len v začiatkoch, no máme víziu vytvoriť platformu, ktorá by zahŕňala viacero služieb, aké športovec potrebuje. Nie je to len o tom, aby sme mu našli prácu, ale skôr o mentálnom nastavení a podobne. Chceme to uchopiť komplexne,“ uviedla Martina Suchá.

Naposledy mali prednášku s bývalými reprezentantmi Dušanom Tittelom (futbal), Dominikou Nestarcovou (plážový volejbal) a Dušanom Pašekom (hokej) o dôležitosti vzdelania. „Všetci traja dokázali počas svojich kariér vyštudovať vysoké školy a zhodli sa, že vzdelanie pomôže športovcom uplatniť sa ľahšie na trhu práce a navyše im vytvorí predpoklady na všestranný rast osobnosti,“ dodala bývalá tenistka.