Poslednú rozlúčku s Kocianovou († 72) premyslel manžel do detailov: Milovaná pieseň a dôležitý hosť

Do neba ju odprevadia anjelské tóny gospelu! So speváčkou Janou Kocianovou († 72), ktorá naposledy vydýchla minulú nedeľu, sa v piatok rozlúči zronená rodina, priatelia a fanúšikovia.

V bratislavskom krematóriu bude na hudobnú legendu so slzami v očiach spomínať najmä jej milovaný manžel Josef Škvařil (81), stojaci po jej boku takmer polstoročie. Práve on sa postaral o to, aby svojej celoživotnej láske pripravil odchod, aký by si priala. Chýbať tam preto nebude Jankina obľúbená muzika, ale ani jej dôverný priateľ - kňaz.

Nečakaná Kocianovej († 72) smrť bola pre mnohých jej priaznivcov bleskom z jasného neba, kam sa táto legendárna umelkyňa navždy poberie v piatok. Rozlúčka s ňou sa uskutoční dnes o 14. hodine v bratislavskom krematóriu.

Zaspomínať si a pokloniť sa truhle s ostatkami obľúbenej speváčky sa tam môže aj široká verejnosť. Kar sa uskutoční už len v úzkom rodinnom kruhu. Pošepkať zbohom Janke príde aj jej manžel Josef Škvařil, pre ktorého znamenala šíro-šíry svet. „Celý čas verila, že sa vylieči. Keď stratila dočasne hlas, brala to ako prechodnú záležitosť. A mala pravdu, hlas sa jej ešte vrátil,“ vyznal sa pred pár dňami Novému Času so slzami v očiach pán Škvařil.

Krátky obrad

Zarmútený vdovec spolu s blízkymi z celého srdca odplatí svojej láske dlhé desaťročia, ktoré im boli dopriate prežiť bok po boku. Pietnu chvíľu preto domyslel do posledných detailov, ktoré by jeho drahej vyčarovali úsmev. A hoci ten už nikdy na jej tvári nezočí, vie, že kdesi tam hore jej ho medzi lícami predsa len vykúzli. „Rozlúčka bude krátka. Zaspieva spevácky zbor The Gospel Family. Odznie veľmi emotívna pieseň Posledná, ktorú Jana milovala a občas ju aj spievala,“ dozvedeli sme sa s tým, že s dobrou priateľkou sa rozlúči aj katolícky kňaz Ján Sucháň. Ten bol Kocianovej nablízku nielen počas jej úspešnej kariéry, ale aj pred pár dňami, keď ubolená v nemocnici navždy opúšťala svet.

„Janka verila, že to nie je také vážne a že sa z nemocnice vráti domov,“ uviedol smutný vdovec. „V poslednom čase sa najviac tešila do záhradky a z vtáčikov, ktoré ju mali rady, lebo ich pravidelne kŕmila, a keď ju zbadali, okamžite sa prihrnuli v celých kŕdľoch,“ povedal s láskou pán Josef. Aj v živote Jána Sucháňa zanechala hlbokú stopu. Kňaz, ktorý sa s umelkyňou prvýkrát osobne stretol v roku 1989, spolupracoval na jej tvorbe.

Gospelová kráľovná ho totiž poprosila, aby jej piesne prepojil s božím slovom. „Janka je pani speváčka. Svojím nezameniteľným hlasom, srdcom a citom, ktorými pieseň vyspievava, vytvára okolo seba sviatočnú, slávnostnú chvíľu, duchovnú hostinu,“ zložil Kocianovej poklonu kňaz v knihe Zahoď starosti, venovanej práve životu a kariére legendy. Tú podporoval aj pred štyrmi rokmi, keď na ňu zaútočila rakovina a tešil sa, keď sa ju statočnej bojovníčke podarilo za silnej podpory manžela, rodiny, priateľov, fanúšikov a známych dostať pod kontrolu. Bohužiaľ, nedávny návrat choroby bol už nad jej sily. Tá Janke napriek veľkej chuti zvíťaziť nad ňou a opäť zažiariť na pódiu už len zapálila trvalú hviezdu na umeleckom nebi.

Milovaná pieseň do neba

The Gospel Family - Posledná

Nič tu nie je večne,

každú stopu zotrie čas.

Skončia všetky piesne,

aj keď ešte znejú v nás.

Doznieva aj pieseň posledná,

podrží ju už len ozvena vzdialená.

Je to chvíľa lúčenia.

Všetko má svoj koniec,

rozplynie sa každý sen.

Čas je dobrý lovec,

obeť chytí deň čo deň.

Doznieva aj naša po­sledná,

podrží ju iba ozvena vzdialená.

Je to chvíľa lúčenia.

Je to koniec, priatelia,

zbohom, goodbye, adieu,

staré končí, nové príde

a s tým naše nádeje.

Prežili sme krásny čas,

stretneme sa možno zas,

a nie raz.

Dovidenia, tešilo nás.