Jana Kocianová († 72) prehrala boj s najčastejším nádorovým ochorením u žien: Ako predísť rakovine prsníka?

Rakovina prsníka je na svete tretím a na Slovensku dokonca prvým najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochorením žien.

Napriek všemožným snahám a varovaniam odborníkov, ženy stále nekladú dostatočný dôraz na preventívne prehliadky. Každoročne sa tak u nás diagnostikuje v priemere viac ako 2 500 ochorení. Pritom úspešnosť liečby pri včasnom odhalení je až 98 %! Na dostatočne skoré spozorovanie stačia jednoduché pravidelné kontroly a vyšetrenia.

Počty diagnostikovaných prípadov rakoviny prsníka by ani zďaleka nemuseli byť také vysoké, ak by ženy vyšetrenia nepodceňovali. „Každú ženu, ktorá už začína sexuálne žiť, by mal gynekológ vyšetrovať a sledovať,“ hovorí Milan Urbáni, gynekológ. Súčasťou vyšetrení je palpačné vyšetrenie prsníkov, no odborníci kladú dôraz aj na samovyšetrenie raz za tri mesiace. Nie každá hrčka musí hneď znamenať problém, no podľa lekárov má zmysel venovať pozornosť každej nezhubnej cyste či útvaru, aj keď je neškodný.

Ženám do 40 rokov prepláca zdravotná poisťovňa sono raz za dva roky, po štyridsiatke majú nárok na mamografiu. „Posledné roky sa stretám s rakovinou u žien, ktoré roky neboli na vyšetrení. Ženy by to nemali podceňovať a mali by chodiť pravidelne na vyšetrenia,“ dopĺňa Milan Urbáni.

Možnosti liečby

Chirurgia

V liečbe rakoviny prsníka najčastejšia metóda. V pokročilých prípadoch chirurgickému výkonu predchádzajú ostatné druhy liečby. Lekári sa snažia vykonávať skôr menšie zákroky než radikálne odstránenie celého prsníka.

Chemoterapia

Je podávanie cytostatík do žily v cykloch, zväčša po operačnom zákroku. Vedľajšie účinky chemoterapie sú vracanie, nevoľnosť a celkové svalové bolesti.

Rádioterapia

Používanie röntgenového žiarenia s cieľom zničiť nádorové bunky. Žiarenie môže sa aplikovať pred chirurgickým zákrokom alebo po ňom, v rôznych dávkach a trvaniach.

Hormonálna liečba

Je založená na zabránení pôsobenia estrogénov na nádorové bunky, čím sa zastaví rast a množenie rakovinových buniek. Vedľajším efektom sú príznaky podobné tým v klimaktériu.

Osobnosti, ktoré zomreli na rakovinu pŕs

Jackie Collins († 77)

Otvoriť galériu Jackie Collins († 77). Zdroj: getty images Britsko-americká spisovateľka a sestra nemenej známej herečky Joan Collins zomrela v septembri 2015.

Zita Orlická († 49)

Otvoriť galériu Zita Orlická († 49). Zdroj: getty images Slovenská celebritná učiteľka spevu ochoreniu podľahla v júni 2015.

Linda McCartney († 56)

Otvoriť galériu Linda McCartney († 56). Zdroj: getty images Americká fotografka, klávesistka a manželka hudobníka Paula McCartneyho boj prehrala v apríli 1998.

Ingrid Bergman († 67)

Otvoriť galériu Ingrid Bergman († 67). Zdroj: getty images Svetoznáma švédska herečka, držiteľka troch Oscarov, dodýchala na svoje 67. narodeniny v roku 1982.

Eva Kostolányiová († 32)