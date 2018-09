Najťažšie rozhodnutie speváčky Kocianovej († 72): Prečo nikdy nemala deti

Otvorene o svojej trinástej komnate! Speváčka Jana Kocianová († 72), ktorá naposledy vydýchla v noci z nedele na pondelok, si dlhé desaťročia užívala zaslúžený potlesk publika.

Obdiv fanúšikov a rešpekt kolegov v profesionálnom živote dopĺňala v tom súkromnom bezbrehá láska jej milovaného manžela Josefa Škvařila (81). Dvojici, ktorá sa poznala takmer polstoročie, však osud nikdy nedoprial stať sa rodičmi. Kocianová napriek tomu o tejto kapitole života v minulosti prehovorila s úsmevom na perách.

Smrť Kocianovej († 72) hlboko zasiahla jej priateľov a fanúšikov. Azda najťažšie to nesie jej manžel Josef, ktorý legendárnu divu v dobrom i zlom sprevádzal na ich ceste životom. Teraz, po Janinom náhlom odchode do speváckeho neba, starší pán nemôže zdieľať svoj smútok s ich deťmi.

„Odkladala som to, vravela som si potom, potom. Dala som prednosť životu speváčky pred rodinou. Nie pre slávu, ale pre spôsob života," uviedla v knihe Jana, ktorá milovala slobodu a tej podriadila aj svoje súkromie.

Drobcov mali nablízku

Kocianová mala aj ďalšie dôvody, prečo si kolíska u nej doma nikdy nenašla miesto. „Rolu hralo aj to, že som nenašla muža, s ktorým by som chcela mať deti. Keď sme sa s Jožim dali dokopy, on už dieťa mal, dcérku Elenku, tak mi to tak nechýbalo,“ priznala Jana, ktorá sa s manželom spoznala v roku 1969 a zosobášili sa v roku 1990. Vdovec si tak na svoju celoživotnú lásku a famóznu muzikantku môže zaspomínať aspoň so svojou dcérou, ktorá mala so speváčkou veľmi pekný vzťah.

Napriek tomu, že hudobníčka milovala svoju kariéru, na chvíle strávené s drobizgom si našla čas. A ten ju dokázal naplniť šťastím a energiou natoľko, že po vlastnej krvi neprahla. „A malých detí som mala okolo seba dosť. Keď ku mne prišli kamarátky s detičkami, užila som si ich dosť. Mám synovcov, ktorí k nám chodievali, spávali u nás,“ dodala speváčka v knihe od spisovateľky Mariky Studeničovej.