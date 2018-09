Marcela s manželom sa na dovolenke v Egypte zobudili do pekla: Na to, čo uvideli za oknom, by najradšej zabudli!

Mali to byť ich najkrajšie chvíle v roku. Na dovolenku v Egypte však manželia z Kľušova (okr. Bardejov) nebudú ešte dlho s radosťou a úsmevom na perách spomínať.

Namiesto oddychu na pláži museli za 1 174 € pre dvoch počúvať zbíjačky a pozerať na tamojších robotníkov. Egyptský hotel Sunrise Holiday resort by Marcela Juhasová (38) neodporučila nikomu. „Podľa obrázkov v katalógu sa zdalo, že to bude raj na zemi. Skutočnosť však bola úplne opačná,“ vraví východniarka, ktorá docestovala do hotela s manželom o druhej po polnoci a všetko sa zdalo v poriadku.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

„Ráno nás však zobudil hluk zbíjačiek a nemilý pohľad z terasy na pláž. Po romantickej lagúne z katalógu pobehovali robotníci s oranžovými fúrikmi. Zjavne ju rekonštruovali. Z reštaurácie sa nám mal naskytnúť pohľad na bazén. Lenže bol vybraný zo zeme a do diery nalievali betón,“ opisuje.

Výmena sa nekonala

Marcela chcela okamžite požadovať výmenu, ale schôdzka turistov s delegátom sa konala až na druhý deň. „Na nej sme žiadali iné ubytovanie. Najskôr povedal, že všetko je vypredané, potom, že to skúsi. Skúšal deň, dva a nič sa nedialo. V stredu konštatoval, že v sobotu aj tak odchádzame, tak už sa neoplatí nič meniť,“ vysvetľuje Marcela, ktorá sa na hotelovej pláži nemohla opaľovať a kúpať v mori, takže chodila na kadejaké výlety, aby nemusela počúvať zbíjačky. Otvoriť galériu Skutočný stav dovolenkárov rozhodne nepotešil. Zdroj: nov

„Pozitívne bolo len to, že personálu tam bolo viac ako hostí, takže boli pozorní, ale zato sa tam nekonali žiadne podujatia. Takmer nikto tam nebol, pretože, ako sme sa dozvedeli v hoteli, všetky cestovky vopred upozornili, že hotel sa renovuje, ale nám to nikto nepovedal. Nedostali sme ani žiadnu kompenzáciu. Cestovka nás odbila tvrdením, že za to nemôže,“ uzavrela sklamaná Marcela.

Nenesú zodpovednosť

Na reklamáciu turistky cestovná kancelária odpovedala až po 28 dňoch. Podľa odpovede nenesie žiadnu zodpovednosť: „CK nemá vplyv na rozdeľovanie izieb, ktoré prebieha zásadne zo strany hotela a nenesie zodpovednosť za stavebnú činnosť prebiehajúcu v areáli hotela, prípadne v jeho okolí. Stavebná činnosť sa neobmedzuje iba na obdobie mimo sezóny. Termín začiatku a ukončenia prevádzky klimatizácie a vnútorných bazénov je plne v kompetencii vedenia hotela.

Obdobie pred hlavnou sezónou a po nej prináša so sebou okrem výhodných cien i skutočnosť, že môžu byť mimo prevádzky i niektoré zariadenia, atrakcie a doplnkové služby, ktoré sú uvedené pri opise hotelov. Plážový servis sa oproti informáciám uvedeným v katalógu môže zmeniť i počas sezóny,“ uviedla cestovná kancelária v odpovedi klientke.