Silvia si na Kréte vyšla na pláž, zažila poriadny adrenalín: Ten výsledok však stál za to, FOTO ako dôkaz!

Silvia opísala Krétu ako ostrov rozprávkových pláží a pohostinných ľudí. K dovolenke snov jej chýbalo naozaj málo.

Silvia si zakúpila akciovú letenku na Krétu cez Tour De Svet a strávila tam 4 prekrásne dni. Výhľady na nebeské pláže boli práve tým, prečo ostrov odporúča navštíviť aj ostatným.

Na prvú pláž vybehla ešte predtým, než sa stihla ubytovať. Stavros ju oslnila strmými skalami, azúrovým morom a zaujímavým skalnatým výbežkom. "V okolí sú bary, miestne obchodíky. Nečakajte žiadne precízne uloženie tovaru, ale nájdete všetko s prekvapivo dobrými cenami a nechýbali ani ochotní majitelia," hovorí Silvia.

Ochota a pohostinnosť domácich je pritom niečo, čo dovolenkovú inšpektorku chytilo za srdce takmer rovnako ako nádherné pláže. Majiteľka hotela im po ich príchode všetko rada a s úsmevom vysvetlila a ponúkla ich kávou a odprevadila do izby.

"Hotel má bazén s terasou, kde máte všetko na dlani. Neskutočný výhľad na Krétu a more. Okúpať sa môžete do neskorej 23-tej. Bar tu síce nie je, ale v neďalekom obchodíku kúpite všetko a nikto vás nesleduje, čo jete a pijete pri bazéne," opisuje svoje ubytovanie. Jediným väčším mínusom, ktorý na svojej dovolenke zaznamenala, bolo to, že raňajky boli veľmi skromné. Napriek tomu ich tam vždy privítal čerstvý chlieb, maslo a voňavá káva. V okolí hotela bolo tiež dostatok kaviarní a reštaurácií, kde sa dalo príjemne a za rozumnú cenu naobedovať či navečerať.

Keďže Silvia si na svojej dovolenke požičala auto, nebola odkázaná len na jedno miesto a jedinú pláž. "Stredisko Kalathas je pokojnejšie, skôr tu nájdete kaviarne či taverny. Mesto Chania je veľmi blízko. Ak hľadáte extrémny ruch, treba navštíviť, ale zaparkovať je takmer nemožné." Ďalším mestečkom, na ktoré si treba vyhradiť čas, je Rethymno s nádhernými uličkami, prístavom a majákom.

Cestu na pláž Seitan Limani sprevádza poriadna dávka adrenalínu. "Ukrytá medzi útesmi, svoju krásu vám odhalí, až keď prejdete neskutočné serpentíny bez zvodidiel a zaparkujete na menšom parkovisku. Potom vás čaká adrenalínová cesta po vlastných strmým kopcom, avšak niektorí Slováci zvládajú aj v žabkách," opísala cestu k vytúženej pláži, ktorá je len pre skutočných odvážlivcov.

Ďalšou rozprávkovou plážou je Balos. Cesta k nej už nie je taká napätá, no zato dosť dlhá. SIlvia teda odporúča si privstať. "Objavovanie scenérií pláže Balos však stojí za túto dlhú a náročnú trasu. Nájdete niekoľko miest na nádherné fotky a ešte vás čaká cesta po vytesaných schodoch," hovorí inšpektorka a svoje rozprávanie ukončuje plážou Elafonisi: "Je to veľmi komerčná pláž s ľahkým prístupom a obrovským bezplatným parkoviskom, nekonečným množstvom slnečníkov a ľudí."

Letovisko: Kalathas

Názov hotela: Creta Vitalis 3*

Cena: 170 eur/ osoba/ 4 dni

Hodnotenie

Ubytovanie: 5*

Strava: 3*

Služby: 5*

Pláž: 4*

Pomer kvalita a cena: 5*

Celkové hodnotenie: 4*

Atrakcie

Auto: 183 eur

Vstup na pláž Balos: 1 euro