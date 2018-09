Pavol vyskúšal 2 hotely na Slovensku, ostanete v nemom úžase: Na Orave zažil dokonalú dovolenku za pár eur!

Pavol s rodinou tohto roku dovolenkoval na Slovensku a jeho pobyt snáď ani nemohol dopadnúť lepšie. Na porovnanie ponúka dva rezorty, ktoré navštívil v auguste.

Dovolenka po slovensky sa Pavlovi z Kľačian začala v Jasnej v hoteli Družba a pokračovala v Námestove, v hoteli Altis. Do oboch rezortov by sa rád vrátil, no v jeho hodnotení dopadol jednoznačne lepšie hotel Altis.

Hotel Družba

Pri prvom kontakte ho zaujali priestranné izby v rustikálnom štýle, no zároveň pohoršila jedna vec. "Žiaľ hotel sa prerába, a tak tu

často počujete vŕtanie a čo nás najviac zarazilo, bol chemický zápach na chodbách," prezradil nepríjemný zážitok.

Na hoteli si najviac pochvaľoval veľmi milý a ústretový personál, no vyskytlo sa tam viac detailov, ktoré mu skazili zážitok. Napríklad to, že na wifi sa musel neustále nanovo komplikovane prihlásiť a takisto teplota na izbe: "Teplota v izbe prekračovalo i o 20 h večer 28 stupňov Celzia." Pavla sklamal aj nedostatočný počet voľných zásuviek na izbe.

Na hoteli mali zaplatené stravovanie formou švédskych stolov na raňajky aj na večere. Výber bol bohatý, hoci každý deň sa museli tešiť na to isté. Pavol so svojou partnerkou sa v hoteloch, ktoré navštívili zaujímali najmä o to, ako sú sprístupnené deťom, keďže dovolenkovali s 2-ročným synčekom. "V hoteli sa nachádza veľké detské ihrisko s množstvom hračiek. Hotel má vonku tiež veľké detské ihrisko a od 14-tej je tu aj animátor, je možnosť si ísť aj začlnkovať do veľkého bazéna s deťmi. K dispozícii sú aj pingpongové stoly, stolný futbal a hry na Xbox s kinect," priblížil Pavol.

Hotel Družba ponúka aj bohatý wellness oddych so 6 bazénmi, vírivkami, 8 saunami, tepidáriom, masážami a tiež detským oddelením. Dovolenkový inšpektor svoj pobyt vzhľadom na mínusy, ktoré spomínal, napokon ohodnotil na 4 hviezdičky. V okolí Jasnej vyskúšali množstvo zaujímavých atrakcií ako príjemné člnkovanie na Bielej Púti, zábavu vo Fun Park Žiarce a v Maxilande a krásnu prechádzku okolo Vrbického plesa. "Veľmi sme si tento pobyt užili a radi sa sem vrátime, keď sa tu už nebude prerábať. Hotel je cez leto zameraný na deti, a to nám veľmi vyhovovalo.

Hotel Altis

Avšak skutočný rodinný raj zažil až v Námestove v hoteli Altis, ktorý ohodnotil na 5 hviezdičiek. Hotel bol moderne zariadený a izby takisto priestranné a dobre vybavené. Problém na tomto pobyte mu nerobilo ani nefungujúce wifi ani nepríjemná teplota v izbe. Všetko frčalo, ako malo.

V hoteli si tiež odkontrolovali využitie pre deti, Altis ponúkal veľké vonkajšie aj vnútorné ihriská a k tomu ešte omnoho viac. "Tento rezort má okrem iného aj vonkajšie vyhrievané bazény, strelnicu, solárium, telocvičňu, bohato vybavené fitnes centrum, multifunkčné ihrisko a hlavne celoročne prevádzkovanú hokejovú halu, kde sa dalo ísť schladiť," vymenoval dovolenkový inšpektor.

Wellness bol v hoteli menej bohatý, no poskytoval všetko, čo rodinka potrebovala, bazén s protiprúdom, 3 sauny a veľký výber masáží. V tomto hoteli sa trojici dokonca páčilo až tak, že si tam dovolenku predĺžili. Aj v jeho okolí stihli navštíviť zaujímavé miesta ako Rabkoland v Poľsku, Oravský hrad a priehradu, lanovú dráhu na stromoch, či Múzeum oravskej dediny v Zuberci, cestou naspäť sa zastavili v Donovalkove.

"Veľmi nás zarazilo, že sa ani v jednom z hotelov neseparuje odpad. My sme si separovali a doviezli až do Bratislavy, kde sme to roztriedili do zberných nádob," dodal pohoršene Pavol.

Hotel Družba, Jasná

Cena: 266,75 eur na 6 dní, 2-ročné dieťa zadarmo

Ubytovanie: 3*

Strava: 4*

Služby: 5*

Wellness: 5*

Pomer cena a kvalita: 5*

Celkové hodnotenie: 4*

Hotel Altis, Námestovo

Cena: 232,5 eur na 6 dní, 2-ročné dieťa zadarmo

Ubytovanie: 5*

Strava: 5*

Služby: 5*

Wellness: 5*

Pomer kvalita a cena: 5*

Celkové hodnotenie:5*

Ceny atrakcií:

Člnkovanie Biela Púť (pre 4 osoby): 7 eur

Klasická masáž 25 min (Družba): 25 eur

Ľadová plocha (Altis): zadarmo pre ubytovaných

Masáž 25 minút (Altis): 20 eur

Člnkovanie Oravská priehrada: 10 eur