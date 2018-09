HKM Zvolen sa vyjadril ku šokujúcemu správaniu svojich fanúšikov a odkazuje im: Zostaňte doma!

V zápase Tipsort Ligy medzi DVTK Jégesmedvék Miškovec a HKM Zvolen (0:5) došlo k bitke, ktorá poznačila i samotný priebeh duelu. K celej situácii sa oficiálne vyjadril už aj slovenský klub.

"Výjazd do Miskolca organizovala fanúšikovská skupina, ktorá nie je oficiálnym fanklubom HKM. Náš klub sa dôrazne dištancuje a odsudzuje chuligánske správanie a výtrznícke konanie tiežfanúšikov Zvolena, ktorí urobili hanbu nielen nášmu klubu, ale aj všetkým slušným fanúšikom na Slovensku.

Ospravedlňujeme sa fanúšikom Miškolca a ubezpečujeme všetkých, že z týchto udalostí vyvodime dôsledky v podobe sprísnenych podmienok pre vstup podobných osôb na podujatia organizované HKM a.s., na ktorých je nulová tolerancia násilia a diskriminácie. Osoby, ktoré sú za vzniknutú situáciu zodpovedné, sa od zajtra na zvolenský štadión nedostanú.

Mrzí nás, že v poslednom čase korektne a bezproblémovo sa vyvíjajúca spolupráca a vzťahy nášho klubu s týmto fanúšikovským zoskupením, dostali vážne trhliny. Sme však nútení prijať okamžité opatrenia, za ktorými si bez výnimky stojíme. Vinníci, z ktorých veľká časť ani nie je zo Zvolena, teraz svojím konaním vrhli zlé svetlo na náš klub, naše mesto i slovenskú hokejovú fanúšikovskú obec v očiach médii i verejnosti," píše sa na oficiálnej stránke klubu HKM Zvolen.

Túto nepríjemnosť okomentoval aj prezident a predseda predstavenstva HKM a.s., Ing. Dušan Mráz. Ten vyzýva "priaznivcov", aby ostali radšej doma. "Udalosti, ktoré sa udiali počas včerajšieho zápasu su neprípustné a odsúdeniahodné. Vážime si všetkých fanúšikov, ktorí sa chcú na našich zápasoch baviť, no fanúšikov, ktori prichádzajú na športové podujatia s iným úmyslom, týmto vyzývam: ZOSTAŇTE DOMA!" uvádza sa na hkmzvolen.sk.

Fanúšikovia nenechali chladných ani samotných hráčov, ktorí im taktiež prostredníctvom klubového webu zanechali odkaz. "My, hráči, ostro odsudzujeme počínanie našich "fanúšikov", ktorým sa prezentovali na poslednom zápase v Miškolci. Touto cestou sa aj my chceme ospravedlniť fanúšikom Miškolca za nepríjemný incident, my o takúto "podporu" nestojíme. Tak, ako sa my snažíme hrať na ľade fair play, to isté očakávame od našich fanúšikov. Hokej je šport, ktorý hráme pre ľudí, má ich spájať, prinášať im radosť a eufóriu, a nie byť zdrojom nenávisti a násilia."