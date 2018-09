Zvolenskí chuligáni sa predviedli: Vyčíňanie v sektore, kde boli aj ženy a deti!

Po bitke, ktorá vypukla v sektore hostí, musela dokonca zasahovať polícia.

Piatkový duel 4. kola hokejovej Tipsport Ligy medzi DVTK Jégesmedvék Miškovec a HKM Zvolen (0:5) poznačili nepokoje na tribúnach, pre ktoré sa výrazne oneskoril začiatok tretej tretiny.

"Nanešťastie, v prestávke sa udiala situácia, akú si aréna v Miškovci vo svojej 12-ročnej histórii nepamätá: v sektore hostí sa strhla bitka. Zamaskovaní chuligáni, ktorí si zakrývali šálmi tváre, vyprovokovali konflikt, udierali päsťami domácich fanúšikov a zhodili bariéru, ktorá oddeľovala sektor hostí od zvyšku hľadiska. Napokon musela zasiahnuť polícia," napísal reportér zápasu na portáli jegkorongblog.hu.

Domáci fanúšikovia odchádzali zo zápasu šokovaní a znechutení. "Vo zvolenskom sektore bolo asi 200 fanúšikov vo veku približne 20 rokov odetých v čiernych tričkách. Niekoľko z nich - možno desať či pätnásť - sa začali biť s sbs-kármi, vbehli do susedného sektoru, kde boli aj deti, chlapci, ženy a starší ľudia, a kopali do nich. Bezpečnostná služba nezareagovala dostatočne, lebo takáto situácia tu nikdy predtým nebola. Museli sme čakať na príchod polície. Pokiaľ prišla, tak fanúšikovia hostí kopali a udierali každého, kto bol v ich blízkosti. Po krátkej prestávke polícia vyprázdnila sektor hostí. Teraz každého žiadajú o poskytnutie videozáznamu z celej udalosti, aby mohli začať korektné vyšetrovanie," opísal incident na sociálnej sieti jeden z divákov Olivér Bán. "Bol som na štadióne s trojročnou dcérkou, tak si viete predstaviť, ako sa teraz cítim... Konečne som doma, ale boli tam ľudia, ktorí schytali kopance do hlavy, tiekla tam krv, všetko... To nebol hokejový zápas, ale vojna. Stalo sa to za stavu 4:0 pre hostí. Nechápem tomu."

K incidentu sa vyjadril na pozápasovej tlačovej konferencii aj tréner Zvolena Andrej Podkonický. "Chcem sa ospravedlniť za to, čo sa udialo v hľadisku. Netuším presne, čo sa tam stalo, no také veci by sa nemali diať," uviedol kouč hostí.

Na udalosti na štadióne v Miškovci zareagovala fanúšikovská skupina Ultras Zvolen, ktorá sa vyjadrila k incidentu na svojej facebookovej stránke. "Určite každého zastihla správa o tom, aké udalosti sa stali na hokejovom stretnutí v Miškovci. V prvom rade nechceme, aby si niekto myslel, že sa týmto vyhlásením chceme zbaviť všetkej viny. Avšak správy, ktoré obleteli internet a všetky médiá, neuvádzajú fakty ako také, ale len časť udalostí, ktoré nastali. Po dvoch tretinách, ktoré boli odfandené z našej strany vo veľmi slušnom duchu, si možno málokto všimol neustále provokácie zo strany domácich, ktoré boli situované hneď vedľa nášho sektora, ktorý bol predelený len labilnym zábradlím. Opäť chceme zopakovať, že nechceme ospravedlniť udalosti, ktoré sa stali následne po začatí tretej tretiny, chceme však upozorniť, že iniciatíva nebola od začiatku na našej strane, keďže počas zápasu sme ľudí z vlastných radov viackrát upozorňovali, aby nereagovali na skupinky domácich fanúšikov. Udalosti, ktoré sa stali, späť nevrátime, no prosíme ľudí, ktorí neboli účastníkmi zápasu, aby zbytočne nekomentovali veci, o ktorých nemajú dôveryhodné info a neodsudzovali ľudí len na základe domienky," uviedol fanklub.

Svoje stanovisko k udalostiam vydal neskôr aj maďarský klub. "Pred zápasom oba kluby (DVTK a HKM Zvolen) vzájomne koordinovali príchod fanúšikov a ich správanie. Fanúšikovia zo Zvolena ale ignorovali našu dohodu, pricestovali s členmi iných fanklubov a chuligánmi a vykonali svoj plánovaný výtržnícky čin. Po incidente bolo zatknutých viacero fanúšikov hostí. DVTK Jegesmedvék a HKM Zvolen hlboko ľutujú piatkové udalosti, ktoré nemajú nič spoločné s hokejom a Tipsport Ligou. Urobíme všetko pre to, aby sme zamedzili niečomu podobnému v budúcnosti. Zároveň žiadame našich fanúšikov, aby necestovali na nedeľňajší zápas do Detvy. Takisto žiadame detviansky klub, aby nepredával vstupenky fanúšikom hostí," uviedlo vedenie DVTK Jégesmedvék Miškovec na klubovom webe.