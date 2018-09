Horúca stopa! Vyšetrovanie vraždy Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Našli muža z identikitu?

Prokurátor pred pár dňami ukázal Slovensku identikit s podobou muža, ktorý môže vedieť zásadné informácie o vražde Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27).

Novému Času sa po jeho zverejnení ozval Marek (38) z Veľkej Mače, ktorý na kresbe spoznal svojho exkolegu Miroslava Č. (32). O mužovi sa rozhodol vypovedať na polícii, ktorá má jeho svedectvo podrobne skúmať.

Prokurátor o hľadanom povedal, že môže „disponovať informáciami k samotnému skutku, prípadne osobám, ktoré sa na spáchaní skutku mohli podieľať“. Marek po tom, čo zverejnili portrét, nechcel veriť vlastným očiam - ihneď ho totiž spoznal. Pre istotu si policajnú kresbu porovnal ešte aj s profilom na sociálnej sieti. To jeho presvedčenie posilnilo a Marek sa rozhodol vypovedať a kontaktoval políciu. „Bol som najprv v Sládkovičove. Večer ma brali na obvodné oddelenie, tam som mal výsluch. Vypočúvali ma 3 a pol až 4 hodiny. Prišla tam vyšetrovateľka z Galanty, zisťovali totožnosť toho pána. Toho našli asi po hodine a pol, volá sa Miroslav Č. a pochádza od Popradu,“ povedal o výsluchu Marek.

S Miroslavom sa spoznal počas tohto leta v práci - spolu robili murárov na stavbe v Trnave. Zaujímavé je, že obaja bývali v tom čase vo Veľkej Mači takisto ako Ján Kuciak a Martina Kušnírová. „Miro v Mači býval asi rok a pol, bol v podnájme. Býval tam s manželkou, dieťaťom a mamou. Ja som došiel z väzenia, teraz sú to asi dva mesiace. Robili sme spolu dva týž­dne v auguste, potom zdrhol z roboty. To bolo niekedy koncom augusta. September už nechodil celý do roboty a potom odišiel do Česka,“ povedal nám.

Marek si na Miroslava spomína ako na utiahnutého človeka, ktorý sa s kolegami na stavbe veľmi nerozprával, no keď mal dobrú náladu, prezradil o sebe, že má za sebou zápasy v klietke. „Chválil sa, akože len predo mnou, že to vie. Že robil bojové umenie, proste sa chválil, že je niekto,“ hovorí Marek. Medzi robotníkmi sa mal dokonca zmieniť o tom, že pozná rodinu Vadalovcov, ktorá bola spomínaná aj v poslednom Kuciakovom článku.

Po výsluchu ho ešte v ten večer podľa jeho slov policajti zobrali na miesto Kuciakovej popravy. „Pýtali sa ma, kde býva (Miroslav Č.), to som nevedel presne, ale ukázal som im približne kde. Ukázali mi tú trasu, ako mohol prejsť k tomu domu, na to miesto vraždy. Že tam nie sú kamery, že to mohol byť on, už tam dlhšie býval a poznal obec, vedel, kde sú kamery,“ opísal správanie kriminalistov. Dodal, že Miroslava si všimli aj ostatní ľudia v obci. „Po dedine sa hovorilo, že ako sa stala tá vražda, to bolo niekedy vo februári, že on nechodil do roboty a začal hrať automaty vo veľkom a príjem nemal žiadny. Neviem, či je to on, to sú možno len dohady,“ dodal. Na adresu, kde sa mal zdržiavať Miroslav Č. vo Veľkej Mači, sme sa boli pozrieť aj my.

Susedia potvrdili, že tam bývať v podnájme aj s rodinou asi rok. Naposledy ho videli pred vyše 2 týždňami. „Odišiel niekde do Ostravy aj s rodinou. Ich tu bývalo v dome viacej, často tu mali početnú skupinu ľudí,“ povedala nám susedka. Ďalší sused z ulice o Miroslavovi tvrdil, že žil ako asociál a často chodieval do krčmy hrať na automatoch. V Spišskej Teplici pri Poprade, odkiaľ Miroslav pochádzal, nám miestni potvrdili, že tam býval a pred rokom sa s rodinou odsťahoval na západ. Jeho otec sa vraj odtiaľ presťahoval už dávnejšie do Česka.

Úrad špeciálnej prokuratúry detaily možného posunu vo vyšetrovaní komentovať ne­chce. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nemôžeme v súčasnosti poskytnúť žiadne ďalšie informácie,“ uviedla hovorkyňa Jana Tökölyová.

Vražda novinára so snúbenicou

21. február

vo večerných hodinách zavraždili Jána Kuciaka († 27) a Martinu Kušnírovú († 27)

28. február

vychádza posledný článok Kuciaka, kde odhaľuje prepojenie talianskej mafie na Úrad vlády

9. marec

začínajú sa najväčšie protesty

14. marec

Ficova vláda podáva demisiu

21. máj

prokuratúra potvrdzuje nedostatky pri prvotných úkonoch na mieste činu

29. máj

rekonštrukcia vraždy Jána a Martiny vo Veľkej Mači

17. september

prokurátor hovorí, že ide o vraždu na objednávku pre Kuciakovu prácu a zverejňuje identikit muža, ktorý mohol byť v okolí miesta činu

Ako overuje polícia identitu

Jaroslav Ivor, bývalý šéf vyšetrovateľov

Ak sa prihlási niekto, kto spoznal alebo sa domnieva, že by mohol poznať tú osobu z identikitu, tak ten človek sa vypočuje. V zápisnici uvedie, na základe akých identifikačných znakov je presvedčený, že by to mohla byť hľadaná osoba. Polícia tú osobu vypátra a potom robí opoznávanie. Medzi štyri ďalšie osoby sa dá táto vypátraná osoba, čiže obyčajne sa to robí s piatimi ľuďmi. Človek, z ktorého výpovede sa robil identikit, je požiadaný o znovupoznanie.